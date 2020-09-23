John Cena’nın Peacemaker Karakteri İçin HBO Dizisi Geliyor

ABD’li ünlü isim John Cena’nın hayat vereceği Peacemaker karakteri, bir sonraki Suicide Squad filminden sonra kendi HBO Max dizisine kavuşacak. Diziyi James Gunn kaleme alacak.

ABD’deki neredeyse bütün ünlü oyuncular o ya da bu çizgi roman evrenlerinden birinde kendisine yer bulmaya başlamıştı. Son olarak da ünlü isim John Cena, Peacemaker adlı karakter ile Suicide Squad kadrosuna katılmıştı.

Filmin senaryosunu kaleme alan ve yönetmenliğini de üstlenen James Gunn, karaktere özel ilgi gösteriyordu. Şimdi de yine Gunn’ın yazdığı 8 bölümlük bir Peacemaker HBO Max dizisi geleceği ortaya çıktı.

Pacemaker HBO’ya geliyor: O kim?

HBO Max’in Baş İçerik Sorumlusu olan Casey Bloys, James Gunn’ın her karakterin özünü ve kişiliğini yansıtabildiği bir evren yaratabildiğini söylerken, Peacemaker’ın dünyasında da daha derine inmek istediklerini belirtti. Cena’nın aynı zamanda uygulayıcı yapımcı olacağı seride bazı bölümlerde de Gunn kamera arkasında olacak.

Peacemaker özünde hem kahraman hem de kötü adama benzeyen, genelde argo ifadelerle tanımlanan bir karakter. Charlton Comics’in DC tarafından satın alınmasıyla bu evrene geçen Peacemaker’ın ilham verdiği bir başka karakterin Watchmen serisindeki Komedyen olması, nasıl bir ruh hastası olduğunun da ipuçlarını veriyor.

Cena, Gunn ile çalışmanın ve bu karaktere can vermenin büyük bir onur olduğunu söylerken, yeniden seride birlikte çalışacakları için de heyecanlı olduğunu belirtiyor. Dizi hakkında şu anda senaryoya ya da çekim tarihine dair açıklanmış bir detay bulunmuyor.

Gunn’ın DC’ye veda dizisi olabilir

James Gunn aslında süper kahraman evrenlerine ilk olarak Galaksinin Koruyucuları filmiyle girmişti. Bu yapımda büyük başarı yakalayan Gunn, daha sonra yaşanan krizin ardından MCU’dan ayrılmış ve Suicide Squad için DC ile anlaşmıştı.

2021 yılının yazında yeni Galaksinin Koruyucuları filmi için yönetmen yeniden Marvel’a dönüş yapacak. Warner Bros’un “Peacemaker bedeli ne olursa olsun barışa inanır- bunu başarmak için kaç kişiyi öldürmesi gerektiğinin önemi yok” dediği karakterin dizisi, muhtemelen Gunn geri dönmeden çekilecektir.