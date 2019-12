İngiliz asıllı grup The Beatles’ın ünlü üyesi John Lennon’ın gözlükleri Londra’da gerçekleşen bir açık artırmada, grubun şöförlüğünü yapan Alan Herring tarafından isimsiz bir teklifçiye 137.500 £’e yani 970.000 TL’ye satıldı.

Müziğin gelişmesinde payı olan ünlü The Beatles, 60’lı yıllarda Birleşik Krallık’ın Liverpool kentinde kurulmuş popüler bir müzik grubudur.

Grubun dünyaca ünlü solistinin gözlüğünü açık artırmada satan ve aynı zamanda 1960 yıllarında The Beatles grubunun şöförlüğünü yapan Alan Herring, gözlüğe nasıl sahip olduğunu anlattı:

“Beatles yıldızı, 1968 yazında Ringo Starr’ın (The Beatles grubunun diğer bir üyesi) arabasının arkasındaki yuvarlak çerçeveli camda bırakmıştı. Gözlükler biraz yıpranmıştı ve bu yüzden John’a yaptırmamı ister mi diye sordum. John ise, gerek duymadığını söyledi. Bu gözlükleri hiçbir zaman takmadım veya kullanmadım. Hep sakladım. Onlar (gözlükler) hala John’un bıraktığı gibi...”

Şöförden fazlasıydı

Herring, The Beatles için sadece bir şöförden ibaret değildi. Herring, The Beatles’ın en önemli anlarında, albüm kaydetme zamanlarında, eğlenceli anlarında, üzüntülü anlarında yanına oldu. The Beatles için çalıştığı süre boyunca Herring, grubun en unutulmaz anlarının bazılarında kısa bir sahne arkası görünümüne sahipti.

Herring yaptığı bir açıklamada: “ ’White Album’, ‘Abbey Road’ ve ‘Let It Be’ albümlerinin çoğu kayıt oturumunda ben de vardım. Bu tarihi anlara tanıklık etmek çok keyif vericiydi.”

Satışta ayrıca, Harrison tarafından giyilen ve 10.000 £’e satılan inek kasa bir kolye de dahil olmak üzere diğer Beatles hatıraları da yer aldı.