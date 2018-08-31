Teknoloji dünyasının ve kripto para piyasasının aşırı magazinel simalarından olan John McAfee’nin asla “hacklenemez” alarak tanıttığı Bitfi isimli bir şirket tarafından üretilen Bitcoin cüzdanı, geçtiğimiz haftalarda hacklenmişti. Bitfi, hatasını kabul edip cüzdanın hacklenebildiğini resmen açıkladı.

Kripto para dünyasında güven bulmak, samanlıkta iğne bulmakla eşdeğer şansa sahip. Bu dünyada bilgisiz olanın cezası çok ağır. Hatta bazen bilgisiyle binlerce insanın görüşünü etkileyen insanlar bile rezil olabiliyorlar. John McAfee, uçuk tavırlarıyla her ne kadar istisnai bir sima olsa da kripto para piyasalarının en etkili isimlerinden birisi. Bu etkisi finansal açıdan ne boyutta bilinmez, ancak algıları çok iyi yönlendirdiği kesin. Bir dönem verdiği tavsiyelerle Twitter üzerinden para bile kazanmıştı.

McAfee’nin bir süre önce asla kırılamaz olarak tanımladığı bir Bitcoin cüzdanı, bundan 4 hafta önce bilim insanları tarafından incelemeye alındı. Cüzdanın hiç güvenli olmadığını ortaya çıkartan raporlardan iki hafta sonra bir lise öğrencisi hacklemeyi başardı. McAfee’nin açıklaması görünürde bütünüyle boşa gitmiş gibi görünüyordu.

Titanik hikayesine dönen Bitcoin cüzdanının üreticisinden kabul açıklaması geldi:

Bitfi adındaki şirketin araştırmacılar tarafından yayınlanan raporun sonuçlarını kabul ettiğine dair bir Twitter açıklaması yapması, durumu ortaya koydu. İtiraf niteliğindeki bu açıklamayla cüzdanın gerçekten de hacklenebildiği anlaşıldı. Şirket Cnet’e verdiği bir demeçte, “sosyal medyadaki öfkeyi durdurmak için” böyle bir adım attıklarından bahsetti.

Bitfi, cüzdanı hackleyenlere 10 bin ila 250 bin dolar arasında ödül vereceğini söylemişti. Bu ödüllerle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmış değil. Şirket ürününü kaldırmak yerine onu daha da geliştirmek istediğini söylüyor.

John McAfee ise sosyal sponsoru olduğu Bitfi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.