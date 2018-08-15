John Wick 3: Parabellum’dan Akılları Karıştıran Fotoğraf

Çıktığı günden bu yana adından övgü ile söz ettiren ve izleyicilerin heyecanını tavan yaptıran John Wick ekibi, yeni filmine ait akıllı karıştıran bir fotoğraf yayınladı.

Son yıllarda çıkan en ilgi çekici filmlerden biri olarak görülen ve gişede iyi bir hâsılat elde eden John Wick serisi, yakın zamanda John Wick 3: Parabellum ile tekrar seyircilerinin karşısına çıkacak. Bu noktada ara ara filmden ilgi çekici kareler veya haberler veren ekip, bu defa gizemli bir iş birliğini seyircilerine duyurdu.

Filmin resmi Twitter hesabında paylaşılan bir görselde Winston ve Bowery King yer alıyor. Görseli, ‘Eski dostlar. Yeni düşmanlar’ notuyla paylaşan fim ekibi, bu görüntü ile seyircilerin aklını karıştırdı desek sanırım yanlış olmaz. Karmaşanın sebebine gelecek olursak, serinin 2. filminde Winston, işe yarar bir yardımda bulunarak John Wick’e ortalardan kaybolması için 1 saat süre tanımıştı. Buna ek olarak Bowey King de aynı şekilde Wick’e yardımda bulunmuş fakat bu yardımın karşılıksız olmadığını ona hatırlatmıştı.

Serinin 2. filmi en heyecanlı yerinde son bulmasının ardından John Wick 3: Parabellum, seyirciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu sebeple ortaya çıkan her türlü görsel ve bilgi, ayrı bir öneme sahip oluyor. Tüm bunlara ek olarak sevilen serinin 3. filminin 17 Mayıs 2019’da ekranlara geleceğini hatırlatalım.