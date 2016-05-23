John Wick 3’ün Çekimleri Tamamlandı, Film Mayıs’ta Vizyonda

Uzun süredir merakla beklenen John Wick 3’ün çekimleri sona erdi. Filmin çıkış tarihinin ise 2019 Mayıs’ı olacağı açıklandı.

Başrolünde Keanu Reeves’in oynadığı ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmi John Wick serisinin üçüncü filminin çekimleri resmi olarak sona erdi.

Haberi, filmde Reeves’e eşlik eden güzel oyuncu Halle Berry Fas’tan yaptığı bir Instagram paylaşımı ile duyurdu. 2002 yılında Kesişen Yollar filmindeki rolüyle tarihi bir Oscar ödülü kazanan aktris, paylaşımında Faslılara teşekkür ederken çekimlerin de sona erdiğini açıkladı.

Berry ayrıca çekim ekibine, dublörlere ve filmde emeği olan herkese teşekkür ederken, John Wick'te yer almanın çok özel bir deneyim olduğunu söyledi. Halle Berry'nin paylaşımı binlerce beğeni ve yüzlerce de yorum aldı.

Ekim ayında filmden görüntüler yayınlayan Lionsgate, seyircilerin ne beklemeleri gerektiğine dair bir fikir de vermişti. John Wick 3: Parabellum adlı filmin konusu ise, Continental Otel’de birini öldürdüğü için birlikten atılan ve başına 14 milyon dolar ödül konulan John Wick’in kendine New York’tan çıkan bir yol açması şeklinde açıklanıyor.

Serinin son filmi olması planlanan John Wick 3: Parabellum’un vizyon tarihi 16 Mayıs 2019 olarak açıklandı.