John Wick: Chapter 3 Setinden Çekilmiş 6 Fotoğraf

Keanu Reeves'in oyunculuğuyla yıldızlaştığı John Wick serisinin son filminden yeni görseller elimize ulaştı.

İlk iki filmiyle hem gişe rekorları kıran hem de kendine ait mükemmel bir marka yaratmayı başaran John Wick, üçüncü filmiyle hiç olmadığı kadar güçlü geliyor. Kellesine 14 milyon dolarlık bir ödül konan ve en yetenekli seri katillerden paçayı kurtarmaya çalışacak olan Wick'in maceraları üçüncü filmle de sürüyor.

Halle Berry, Laurence Fishburne ve Ian McShane gibi efsane isimleri bünyesinde barındıracak olan filmden gelen yeni fotoğraflar oldukça ilgi çekici. İlk filmde tek bir köpeğin ölümüyle ordular katleden John Wick'i, bu kez şehir trafiğinde at binerken görüyoruz. Herhalde eğer ata bir şey olursa, seri John Wick 14'e kadar gidecektir. :)

John Wick: Chapter 3, tam da ikinci filmin bittiği noktadan başlayacak ve 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek. Sizleri yayınlanan fotoğraflarla başbaşa bırakıyoruz.

John Wick: Chapter 3'den Yeni Görseller