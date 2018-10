21. Yüzyılın En İyi Aksiyon Filmi Neden Johm Wick?

Dünyanın en iyi aksiyon filmini seçmek kolay bir iş değil. Dönemsel olarak baktığımızda ise John Wick şu ana kadar çekilmiş en iyi film olarak görünüyor.

Gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmi konusunda herkesin farklı fikirleri vardır. Zor Ölüm, Tango & Cash, Rambo gibi pek çok filmin arasından seçim yapmak kolay değil.

Belli bir dönemin en iyi aksiyon filmini seçmek ise çok daha kolay. Özellikle son on yılda, her ne kadar Kingsman ve The Equaliser gibi başarılı filmler çıkmış da olsa tek bir isim öne çıkıyor: John Wick. Son dönemin en ikonik filmlerinden olan John Wick kısaca, eski bir suikastçinin (Keanu Reeves) intikam yolculuğunun anlatıldığı, gözlere bayram yaptıran görselliğe sahip bir film. Kamerayı sarsarak aksiyon hissinin tetiklendiği Shake Cam gibi "hileli" teknikler bile kullanılmamış bir film üstelik.

Dikkat: İçeriğin bu kısmından sonrası sürpriz bozan içerir.

İlk filmin hikayesini kısaca anlatmak gerekirse, Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick eski bir suikastçidir ve eşi Helen'i kaybetmiştir. Cenaze günü eşinden son bir hediye olarak bir yavru köpek alır.

Talihsizlik bu ya, John Wick'in yoluna bir Rus mafya liderinin oğlu çıkar. Bu adam John'un köpeğinin ölmesine sebep olur ve John Wick'i çok kızdırır. İntikam yemini eden Wick, yoluna çıkan herkesi ve herşeyi yok eder.

Sadece görsel efektleri ile değil, arka planı dolduran olay ve hikaye örgüsü ile de öne çıkan bir film John Wick. İzleyeni coşturan, insanı kaptırıp götüren filmlerden.

İntikam filmleri insanların, haksızlıklara karşı vermek istedikleri tepkileri anlatmaları açısından önemli. Hiç birimizin tek başına herkese bedel ödetecek gücü yok. John Wick ise acımasız, tek başına ve kusursuz bir intikamcı.

Wick serisinin karaktere yaklaşımı ise oldukça dikkat çekici. Çoğu aksiyon serisinde, ana karakter şiddete geri döndüğünde insanlar bir kahramanın geri döndüğünü bilir. Örneğin Rambo'yu özel olarak Amerikan ordusu görevlendirir. Tango & Cash polis memurudur. Şehrin Azizleri, şehirdeki suç yuvalarını yok eden adı üstünde azizlerdir.

John Wick geri dönmeye karar verdiği anda, hem dostları hem de düşmanları dehşete düşer. Geri dönen şey, uzun zaman önce mağarasına çekilmiş, artık sadece bir zamanlar geçtiği yerlerde bıraktığı yıkımın izleri görülen bir canavardır. John bile "Sanırım geri döndüm." derken bunu keyifle ya da öfkeyle söylemez, artık Helen'in sevdiği adam olmadığı için hüzünle söyler.

Filmin sonuna geldiğimizde ise, John'un yaptığı seçimler yüzünden çok daha fazlasını kaybettiğini görürüz. John intikamını almış, ancak bunun için büyük bir bedel ödemiştir.

Yani John Wick sadece bir aksiyon filmi değil. Ahlak, değerler ve bir insanın gerçekten değişip değişmeyeceği sorusuna cevap arayan bir yapımdır. Helen sayesinde değişen John için bu haliyle yaşamak ise başka bir zorluk. İşte bu nedenlerle de John Wick, 21. yüzyılın en iyi aksiyon filmleri arasında zirvede yer alıyor.

