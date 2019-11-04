Joker, 1 Milyar Dolar Barajını Aşan İlk +18 Film Olacak

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından olan Joker, gişedeki başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Box Office Mojo tarafından paylaşılan verilere göre film, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılat elde etme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Son dönemlerin en başarılı DC filmlerinden olan Joker, geçtiğimiz günlerde Deadpool 2 filmini geride bırakarak tüm zamanların en çok izlenen +18 filmi olmuştu. Todd Phillips'in yönettiği ve başrolünde Joaquin Phoenix’in olduğu yapım, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Box Office Mojo tarafından paylaşılan son verilere göre DC’nin gözbebeği yapım ABD genelinde 300 milyon dolar hasılat elde ederken dünya genelinde ise 934 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başardı. Yetişkinlere yönelik olmasına rağmen oldukça iyi bir başarı yakalayan Joker’in bu anlamda da 1 milyar dolar barajını geçen ilk R-rated (+18) yapım olması bekleniyor.

DC’nin gelecek yapımları arasında oldukça iddialı filmler bulunuyor:

Film vizyona girdiğinde pek çok DC hayranı ve film eleştirmeni, Joker'in şimdilerde ulaştığı bu başarıya ulaşmasına hayal gözüyle bakıyordu ancak popüler kültüre ayak uydurarak oldukça iyi anlatılan bir kötü karakteri işleyen Joker, bu sayede oldukça başarılı bir ilk hafta açılışı yapmış ve gişe rekorunun sinyallerini o günlerden vermişti.

Joker ile süper kahraman filmlerinden farklı bir hava yakalayan DC’nin gelecek dönem yapımları arasında da oldukça iddialı filmler yer alıyor. Bu noktada DC, ilk olarak 7 Şubat 2020 tarihinde Birds of Prey filmiyle seneye hızlı bir başlangıç yapacak ve ardından önümüzdeki yaz vizyona girecek olan Wonder Woman 1984 filmiyle tekrardan hayranlarının karşısına çıkacak.

İlerleyen yıllarda genel olarak devam yapımlarına odaklanacak olan Warner Bros; 25 Haziran 2021 tarihinde The Batman ve 6 Ağustos 2021 tarihinde The Suicide Squad yapımlarını vizyona sokarak gişede yeni başarıların peşine düşecek.

Son olarak Joker filminin çekimleri kamera arkasında yaşanmış olan olayları derlediğimiz yazımıza bu bağlantı üzerinden; Joker filminin detaylı incelemesini derlediğimiz yazımıza da bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.