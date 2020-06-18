Joker 2 Geliyor: Vizyon Tarihi Dahil Bilinen Tüm Detaylar

Warner Bros.’un DC evreninde bulunan kötü karakteri Joker, Joaquin Phoenix’in hayat verdiği solo filmi ile büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Peki devam filmi olacak Joker 2 ile bizleri neler bekliyor? Joker 2’de Batman’i görebilecek miyiz?

Kötü kahramanlar içerisinde en çok sempati duyulanlardan birisi Joker. Bugüne karaktere Cesar Romero, Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger ve Joaquin Phoenix gibi usta isimler hayat vermişti. Ancak tüm bu Joker aktörleri arasından ilk sıyrılan Kara Şövalye üçlemesindeki Heath Ledger'ın Joker'i oldu. Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise Joker, tarihindeki ilk solo filmiyle karşımıza çıktı. Joaquin Phoenix, tıpkı Heath Ledger gibi özgün bir oyunculukla büyük övgü topladı. Bir müjdemiz var: Phoenix, Joker'i tekrar canlandıracak.

Büyüleyici performansı ile eleştirmenler tarafından da tam not alan Joaquin Phoenix, Heath Ledger’dan sonra en tatminkar Joker oldu. Gelin şimdi isterseniz Joker 2 vizyon tarihi, oyuncuları ve muhtemel hikayesi hakkında tüm detaylara yakından bakalım.

Aslında devam filmi olmayacağı söylenmişti. İlk film 1 milyar dolarlık gişe hasılatı elde edince işin rengi değişti:

Arthur Fleck hariç kimsenin gülmediği Joker’in ilk solo filminin yazarı ve yönetmeni Todd Phillips "Devam filmi için planımız yok" açıklaması yapmıştı. Hatta daha da ileri giderek Joker filmi için her zaman tek film olarak kalacağını ve devamının gelmesinin sıkıcı olacağını da açıklamalarına eklemişti. Muhtemelen filmin gişede ki başarısını görünce fikir değiştirmiş olabilir.

Joker 2’de hangi oyuncular yer alacak?

Joker rolü ile En İyi erkek Oyuncu Oscar'ını alan Joaquin Phoenix ile Warner Bros., ikinci kez aynı başarıyı yakalamak istiyor. Keza seyircilerin ilgisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman zaten aksi düşünülemezdi.

Şimdilik kadrosu tam olarak belli olmayan Joker 2 ile ilgili elimizde sadece bazı sızdırılan muhtemel bilgiler var. Örneğin Joker'in komşusu Sophie olarak ilk filmde rol alan oyuncu Zazie Beetz, Joker 2'nin de kadrosunda kendine yer bulabilir. Çünkü Todd Phillips, Joker'in Sophie'yı öldürmediği konusunda özel bir açıklama yaptı. hastaneden kaçtıktan sonra polisler tarafından tekrar yakalanabileceği bir binaya geri dönmesi Joker için bile fazla çılgınca olabilir.

Zazie Beetz’e ek olarak ilk filmde yer almış bazı oyuncuları da Joker 2’de görme olasılığımız yüksek. En başta tabii ki de Arthur Fleck rolünde Joaquin Phoenix, daha sonra Penny Fleck rolünde Frances Conroy, Dedektif Burke rolünde Shea Whigham, Hoyt Vaughn rolünde Josh Pais, Ted Marco rolünde Marc Maron, Alfred Pennyworth rolünde ise Douglas Hodge’ı tekrar görme olasılığımız yüksek. Alfred karakterine birinin hayat verecek olması, Batman'in varlığına da ciddi şekilde göz kırpıyor. Ancak solo Batman filmi dışında şu an için netlik kazanan bir konu bulunmuyor.

Joker 2’nin muhtemel konusu:

İlk film, Arthur'un Arkham hastanesinin koridorunda, ardında kırmızı ayak izleri bırakarak dans etmesi ve görevlileri peşine takmasıyla. Final sahnesindeki kan izleri ile muhtemelen onu muayene eden doktoru öldürdüğünü ve Arthur Fleck’ten Joker’e dönüşümünün tamamlandığını anlamıştık.

Joker 2’nin senaryosu için en muhtemel konuların başında da tam olarak bu sahneden devam etmesi var. Peki nasıl? Bruce Wayne'in isyan sırasında öldürülen ebeveynlerinin intikamını almak için büyüyeceğinden bile emin değilken tahmin yürütmek çok zor. Ancak sinematik evrenden tamamen bağımsız ve yine Joker’in bakış açısı ile çekilecek bir film olduğunu biliyoruz.

Joker 2'nin yeni solo Batman filmiyle doğrudan bağlantısı olacak mı?

Batman'ın geçmişini Matt Reeves'ın yönetmenliğinde Robert Pattinson canlandıracak. İsmi The Batman olacak filmin 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyor. Joker 2 ile yeni solo Batman filminin arasında bağ olup olmayacağı ise henüz net değil. Ancak 1980'ler ilk filmde bir çocuk olarak gördüğümüz Bruce Wayne, 90'lı yıllara geldiğinde yetişkinliğe yakın bir genç olacak. Solo Batman filmi de 90'lı yıllarda geçiyor. İki film arasındaki en net bağlantı şimdilik bu kadar.

Kara Şövalye ya da daha önceki Batman filmlerinde var olmuş Joker'in aksine ilk filmde olduğu gibi daha depresif ve içine kapanık, gerçeklikle daha çok bağdaştırabileceğimiz bir Joker görebiliriz. Çünkü eylemleri sadece TV sunucusu Murray'e takıntılı olduğu için gerçekleşti. İkinci filmde Joker'i daha büyük olaylar bekliyor.

İlk filmde tek düşmanı kendisi olan Joker'in yeni filmde bir düşmana ihtiyacı var:

Joker 2’nin açıklandığı andan itibaren akıllarda yeni filmde Joker’in "düşmanı" kim olacağı merak edildi. İlk filmde yalnızca öldürdüğü talk show sunucusu Murray ile değil, daha çok kendisi ile de savaşan bir Joker gördük. Tartışmasız Joker, iç dünyası ile çatışmasına kaldığı yerden devam edecek fakat karşısına kimi alacağı şu an için ne yazık ki bilinmeyen detaylar arasında.

İlk Joker filmi için çoğu sahne filmin çekildiği sırada çıkarılmış ve yeni sahneler eklenmiş. Hatta senaryonun dahi çekimlerin yapıldığı sırada değiştirildiği bir dönem gündeme gelmişti. Joker 2’nin muhtemel konusu olası bu tarz değişiklikleri de göz önünde bulundurursak daha uzun bir süre belirsizliğini koruyacak gibi duruyor.

Joker 2 ne zaman vizyona girecek?

Edindiğimiz bilgiler ışığında senaryosu kısmen hazır olan Joker 2’nin Ekim 2021’de çıkması bekleniyor. Normalde daha erken vizyona sokulması planlanan Joker 2’nin gecikmesinin sebebi ise korona virüs salgını. Joker 2 ile ilgili yeni bilgiler ilk ağızdan açıkladığı an siz değerli okurlarımızı ilgili içerikler ile bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.

Arthur Fleck’in Joker’e dönüşmesini konu alan ilk film için yazdığımız incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.