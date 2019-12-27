Joker, Gişede Aquaman'i Geçebilecek mi?

Henüz vizyona girmeden tartışmaları başlayan, vizyona girdikten sonra da gişede fırtınalar estiren Joker filminin gişe gelirleri oldukça sert bir düşüş yaşadı. ABD içi gişe gelirinde Aquaman’in hemen arkasında yer alan Joker’in bu filmi geçip geçemeyeceği merak ediliyor.

4 Ekim’de vizyona giren Joker filmi, sadece ABD’de ilk haftasında 96,2 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Film, ülkemizde ise ilk haftasında 731 bin seyirciye ulaşarak 14 milyon TL’lik gişe geliri elde etmişti. Sadece 55 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan bir film için oldukça başarılı bir açılış haftası diyebiliriz.

Film, on ikinci haftasına giriyor ve ABD’de geçtiğimiz hafta sonunda gösterildiği 201 salonda 141.192 dolar hasılat elde edebildi. Joaquin Phoenix’in filmi, geçtiğimiz hafta Türkiye’de 8 salonda gösterimdeydi ve yaklaşık 50 bin TL'yi gelir hanesine yazdırdı.

Aquaman’i yakalayabilecek mi?

Önümüzdeki hafta, Joker’in ABD içinde toplamda 335,1 milyon dolar gişe geliri elde eden Aquaman’i yakalayıp yakalayamayacağını belli edecek son hafta olabilir. Forbes’ta yer alan habere göre Joker’in ABD içerisinde gösterime gireceği salon sayısının 200’ün de altına düşeceği ve dolayısıyla 100 bin dolar barajını aşamayacağı tahmin ediliyor.

Joker, ABD’deki ilk altı haftasında 317 milyon dolar gişe geliri elde etmeyi başarmıştı, ardından da çok sert düşüşler görüldü. Beşinci ve sekizinci haftalar arasında gösterildiği salon sayısı 2.109’a kadar geriledi. Gişe gelirleri ise 13,5 milyondan 2,7 milyon dolara düştü. Onuncu haftadaysa Joker, binden daha az salonda gösterimde kaldı.

Joker’in ABD’de yaşadığı bu düşüş, Aquaman ile oldukça benzerlik gösteriyor. Film, açılış haftasında 100,7 milyon dolar gibi oldukça etkileyici bir gişe geliri elde etmeyi başarmıştı. Geçen her hafta düşüş yaşayan Aquaman, gösterimdeki 12. haftasında 303 salonda gösterilmiş ve 200.033 dolar gelir elde etmişti. Bu gelir kalemlerinin Joker’e göre daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor.

Şu an Joker, ABD içi gişe hasılatlarında tüm DC filmleri arasında Aquaman’in hemen arkasında 5. sırada bulunuyor. ABD’de en çok izlenen ilk 10 DC filmi sıralaması ise şöyle:

The Dark Knight (533,3 milyon dolar) The Dark Knight Rises (448,1 milyon dolar) Wonder Woman (412,6 milyon dolar) Aquaman (335,1 milyon dolar) Joker (333,5 milyon dolar) Batman v Superman: Dawn of Justice (330,4 milyon dolar) Suicide Squad (325,1 milyon dolar) Man of Steel (291 milyon dolar) Batman (251,2 milyon dolar) Justice League (229 milyon dolar)

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