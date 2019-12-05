Joker, Tıpkı Avengers: Endgame Gibi Yeniden Vizyona Girecek

Büyük başarı yakalayan Joker filminin ABD’de, yalnızca 1 haftalığına IMAX ekranlarda gösterime gireceği açıklandı. Filmin IMAX’e dönüşünü yönetmen Todd Phillips Instagram hesabından duyurdu.

Joker filmi son dönemin belki de en çok sansasyon yaratan çizgi roman uyarlaması oldu. Film 1 milyar dolar barajını geçti, pek çok eleştirmenden tam not aldı. Üstelik bütün bu başarıları 'R rated' olmasına rağmen elde etti.

Filmin yönetmeni, ABD’deki Joker hayranlarını sevindirecek ve dünyanın geri kalanındaki hayranları da muhtemelen kıskandıracak bir açıklama yaptı. Instagram üzerinden bir görsel paylaşan Todd Phillips, bu cumadan itibaren 1 hafta boyunca Joker’in IMAX salonlarında gösterileceğini söyledi.

“Cumadan itibaren (06/12) ülke çapında IMAX ekranlarında dönüyoruz. BÜYÜK EKRANDA (en iyi formatta) görmek için son şans… Ayrıca @americanfilminstitute e Joker’i yılın en iyi 10’una dahil ettiği için teşekkürler. #Joker -- hâlâ buradayız.”

IMAX’in ne farkı var?

IMAX ekranındaki tek fark, ekranın ya da perdenin bariz şekilde daha büyük olması değil. Normal ekranlardan 6 kat daha büyük olan IMAX ekranları ayrıca kıvrımlıdır ve bir derinlik oluşturur. IMAX için çekilen filmlerde ekranın alt ve üst kısımlarında daha fazla görüntü için yer bulunur.

Yukarıda yer alan karede mavi çerçeve içerisinde kalan alan, normal bir sinema perdesinde görülen görüntüdür. IMAX ekranı daha fazla görüntüye ev sahipliği yapar. Haliyle ekrana daha fazla detay sığdırılabilir. Ayrıca sırf Joker’in viral olan dansını izlemek için bile IMAX tercih edilebilir.

Joker filminin bu yıl Oscar ödüllerinde oldukça ciddi bir aday olması bekleniyor. Warner Bros ve DC, uzun süre Marvel’in gölgesi altında kaldıktan sonra rekabeti yeniden denk güçlerin mücadelesi haline getirme yolunda ilerliyor. Biz seyircilere ise bu durumun keyfini çıkarmak kalıyor.