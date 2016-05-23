Joker filminin vizyona girmesine bir ay kaldı. Bu durumu kutlamak için yeni “bir ay” tanıtımı sosyal medyada yerini aldı.

DC Comics’in açık ara en ikonik kötüsü olan Joker’in solo filmine artık yalnızca bir ay kaldı. Bu olayı kutlamak isteyen yapımcı firma Warner Bros, bir ay özel tanıtımını sosyal medya üzerinden yayımladı.

Joker filmi, yayınladığı fragmanlar ve kurguladığı ‘ayrı evren’ hikayesiyle karaktere çok da ilgi duymayan kişilerin bile dikkatini çekmeyi başardı. Film, eleştirmenlerden de tam not aldı ve gösterildiği Venedik Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yapımda başrolü Joaquin Phoenix alıyor. Yeşil perde önünde bir film çekmeyeceğini söyleyen ve genel olarak pratik görsel efektlere dayanan film, sinematografi, anlatım tekniği ve genel olarak hikayesi açısından çok olumlu yorumlar alıyor.

Hangi Joker daha iyi?

Filmin vizyon tarihinin yaklaşmasıyla beraber Phoenix’in performansının Ledger’ın performansını geçip geçemeyeceği de konuşulmaya başlandı. Bu konuda değinilmesi gereken ilk nokta, her Joker’in birbirlerinden çok farklı yazılmış karakterler olduğu. Jack Nicholson’ın Joker’i net bir şekilde sosyopat bir karakter olarak kendi komplekslerini yansıtan ve Batman ile karakterlerinin benzerlikleri/zıtlıkları üzerinden mücadele eden bir versiyondu. Heath Ledger’ın performansında ise planı olan, yıkıcı anarşist özelliklere sahip bir Joker karakteri vardı. Bu karakter ilk versiyondan çok farklıydı.

Yeni versiyonda ise gelen haberlere göre yavaş yavaş ve adım adım akıl sağlığını kaybedip Joker’e dönüşen Arthur Fleck’i ve onun akıl sağlığının nasıl kaybolduğunu görüyoruz.

Bu durum, Killing Joke (ülkemizde Öldüren Şaka ismiyle basıldı) çizgi romanlarını andırıyor ancak genel olarak da bir eleştiri noktasını oluşturuyor. Zira önemli bir hayran kitlesi, Joker’in kökenini ‘tek bir kötü gün’de dönüşümüne bağlıyor. Yani herkes Joker olma potansiyeli taşımalı. Bu da var olan bir zihinsel hastalığın belli bir süreçten geçerek Joker’e dönüşme şeklinde bir hikayenin okuyuculara ters gelmesine neden oluyor.

Öte yandan illa ana çizgi romanlara bağlanacaksak, Batman her bilgiye erişmeyi sağlayan Mobius Chair’e oturduğunda Joker’in gerçek adını sorar. Aldığı cevap ise üç farklı Joker olduğu yönündedir. Batman de bu imkansız der. Yani birbirinden farklı Joker karakterleri olması çok da şaşırtıcı olmaz.

En iyi Joker kim bilinmez ama en kötüsünün Jared Leto olduğu konusunda ise herkes hemfikir.