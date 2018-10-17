Yeni gelecek olan Joker filminde, karakterin orijin hikayesinin anlatılacağı ve bu hikayenin daha henüz Batman'in olmadığı zamanlarda geçeceği söylenmişti. Bu durumda, sette görüntülenen Batmobile'in bazı soru işaretlerine sebep oluyor.

Joker'in solo filminin geleceğini, filmde Suçun Palyaço Prensi'ni Joaquin Phoenix'in oynayacağını öğrenmiştik. Filmin, Batman'in ortaya çıkmasından önce geçtiğini biliyoruz, hatta filmde Thomas Wayne hala hayatta ve Gotham Belediye Başkanlığı'na aday.

Filmin New Jersey'deki setinde ise 1966 yılında başrolünde Adam West'in oynadığı Batman dizisindeki Batmobile'e çok benzer bir araç görüntülenmiş. Bu aracı yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

Bu durum, haliyle pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Daha annesi babası hayatta olan bir Bruce Wayne var, ortada Batman yok, araba ne alaka? Çizgi roman evrenlerinde her şey mümkün olduğu için birkaç farklı şekilde cevap verilebilecek bir soru bu.

1- Batman Geçmişe Gidiyor

İlk ihtimal, daha sonra ortaya çıkacak olan Batman'in zamanda geriye dönüp Joker'i daha Joker olmadan durdurması. Bu bir ihtimal, ama üzerinde düşünmeye bile değmeyecek kadar düşük bir olasılık.

2- Flashforward Sahnesi İçin

Akla daha çok yatan bir fikir bu. Joker'in geleceğinin gösterildiği bir sahnede kullanılması çok mantıklı olur. Böylelikle yeni bir Batman ile gelecek olan devam filmlerinin yolunu açabilir. Bu seri elbette ki Justice League'in olduğu evrenden farklı bir evren olur.

3- Boyutlar Arası Geçiş

Flashpoint, Crisis on Infinite Earth gibi boyutlar arası kırılmaların ve geçişlerin olduğu bir hikayeye bağlanan bir son görebiliriz. Joker hakkında açıklanan senaryolar ve planlar, ayakları yere basan bir film izleyeceğimizi gösteriyor. O yüzden bu ihtimal de oldukça zayıf.