Joker, Daha Vizyona Çıkmadan IMDb’nin Zirvesine Çıktı

Joker filmi, bir çizgi roman filminin gördüğü en yüksek puana ulaşmakla kalmadı, daha vizyona girmesine bir ay olmasına rağmen IMDb’nin zirvesine yerleşti. Film büyük heyecanla bekleniyor.

DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan Joker filminin vizyona girmesine bir ay kala film, IMDb’de zirveye yerleşmeyi başardı. Kullanıcıların verdiği oylarla en iyiler sıralaması belirlenen ve zaman içerisinde değişiklik gösterebilen listede Joker filmi 9,7 puanla zirvede yer aldı.

Çizgi roman uyarlamaları arasında en üst sıraya da çıkmayı başaran yapım, tüm zamanların en çok gişe yapan filmi olan Avengers: Endgame (8,6) ve ünvanın önceki sahibi Kara Şövalye Yükseliyor’u (9) da geride bırakmayı başardı.

Joker'in kökeni ortaya çıkıyor

Filmin yönetmen koltuğunda Hangover filminden tanıdığımız Todd Phillips yer alıyor. Başrolde ise Joaquin Phoenix’i izleyeceğiz.

Filmde, Batman’in azılı düşmanı olan Joker’in ortaya çıkışının hikayesini izleyeceğiz. DCEU’dan ayrı bir evrende geçen film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in Joker kişiliğini almasını anlatacak. Film boyunca sık sık şok olacağımızı söyleyen eleştirmenler, oldukça cesur bir yapımla karşı karşıya olacağımızı söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali’nde de gösterilen film, eleştirmenlerden tam not almış ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Çoğu eleştirmene göre Phoenix, gösterdiği performans ile Oscar ödülünün de adayı durumunda bulunuyor.

Film, 4 Ekim’de Türkiye’deki seyircilerle buluşacak.