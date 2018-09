Joaquin Phoenix'in canlandıracağı ve Joker'in sinema perdesindeki ilk solo filmi olacak olan filmde, Joker'i nasıl göreceğimize dair bir fotoğraf ortaya çıktı

Joker'in geçmişi... Belki de DC dünyasının; hatta çizgi roman dünyasının tamamında en çok merak edilen detaylardan biri. Bu güne değin hiçbir mecrada ismine dahi rastlamadığımız Joker'in gerçek ismini, geçtiğimiz günlerde resmi ağızdan duymuştuk:

Joker filminin prodüktörlüğünü ve senaristliğini üstlenen Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden filme duyulan heyecanı sürekli artırmayı başarıyor. Phillips, geçtiğimiz günlerde filmin test çekimlerinden bir video paylaşarak Joker'in makyajını bizlere göstermişti.

Phillips, paylaştığı başka bir fotoğrafla Joker'in filmde giyeceği kostümü de bizlerle paylaştı. Son dönemde çıkan çizgi romanlarda, filmlerde ve animasyon uyarlamalarında daha çok pandomimci veya 'stand-up sanatçısı' gibi resmedilen Joker'i, daha köklerine bağlı bir biçimde 'palyaço' olarak görüyoruz.

Elbette bu fotoğraf, filmin tamamında Joker'i bu şekilde göreceğimize işaret etmiyor. Daha önce The Killing Joke isimli orijin hikayesinde, hamile eşini trajik bir kazada kaybettikten sonra kafayı yiyen ve düştüğü asitli bir suda teni beyaz, saçları da yeşil bir karaktere dönen bir Joker okumuştuk.

Phillips'in aklında neler var, şu an için kestirmek imkansız. Ancak bizim tahminimiz; Joker filminin tüm bu süreci başlatan süreci değerlendirmeden önce, Arthur'un mutlu günlerine de derinlemesine bir bakış atacağı yönünde. Her ne olursa olsun şu an önümüzde bizi oldukça heyecanlandıran bir yapım var. Umarız tarihin ilk solo Joker filmi, Jared Leto'nun vasat Joker'ini bize unutturacak.