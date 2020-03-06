Ölüm Tehditleri Savuran Joker Kılığındaki Adam Tutuklandı

Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında bombalı saldırı düzenleyeceğini ve insanları rastgele öldüreceğini söyleyen Joker kılığına girmiş Amerikalı bir adam, polislerin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Jeremy Garnier adlı bir adam, Joker makyajı yaptıktan sonra açtığı Facebook canlı yayınında bombalı saldırı düzenleyeceğini ve dışarı çıkıp insanları rastgele öldüreceğini söyledi.

“Evet, bunu dikkat çekmek için yapıyorum ama asıl amacım dünyayı ele geçirmek. Bu yayın bin izleyiciye ulaşana kadar insanları öldürmeye başlayacağım ve bine ulaştığında dışarı çıkacağım ve daha fazlasını öldüreceğim. Bu gerçek bir saldırı olacak” ifadelerini kullanan Joker kılığındaki adam, savurduğu tehditler nedeniyle polisleri harekete geçirdi.

Polis raporları, Garnier’in canlı yayın sırasında bir restorantta olduğunu ve yayını izleyen başka bir insanın polisi arayarak, durum hakkında bilgi verdiğini gösteriyor. Zihinsel sağlık sorunları olduğu tahmin edilen Garnier’in, Joker kılığına girerek yaptığı canlı yayın bir saatten fazla sürdü. Arabasından indikten sonra alışveriş merkezindeki bir restoranda oturan 48 yaşındaki adam, bir grup insanı öldüreceği için sarhoş olmak istemediğini ve bu nedenle alkol almayacağını söylüyor.

İhbarın ardından Garnier’in olduğu yere baskın düzenleyen polis, canlı yayında tehditler savuran adamı tutukladı. Büyük bir paniğe neden olan adamın üzerinde herhangi bir silahın olmadığı ifade edildi. Kasım 2019’da yine Joker kılığındaki Lawrence Sullivan adlı 30 yaşındaki bir adam, Florida’da ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.