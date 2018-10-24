Hakkında periyodik olarak yeni bilgiler gelen ve birçok teori üretilen Joker'in orijin filminin kadrosu da ilginçleşmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde, o dönem aslında hiçbir şekilde var olmayan Batman'in aracı Batmobile'ın sette görülmesiyle olay yaratan Joker filmine dair yeni bilgiler geldi. Buna göre filmin oyuncu kadrosunda Bruce Wayne ve Alfred Pennyworth da yer alıyor.

Filmde Bruce Wayne karakterini, son dönemlerin ilgi çeken çocuk oyuncusu Dante Pereira-Olson canlandıracak. Sadık hizmetkar Alfred rolünde ise 58 yaşındaki tecrübeli aktör Douglas Hodge olacak. Tüm bu kadro güncellemeleri ışığında, artık izlemekten gına gelen bir Thomas Wayne - Martha Wayne vurulma sahnesine daha hazır olsak iyi olacak.

Aslında Batmobile anomalisini bir kenara bırakırsak işler iyiden iyiye şekillenmişe benziyor: Joker'in nasıl 'Joker' olduğuna eğilen ve duygusal değişimlerini anlatan bir hikaye ile karşı karşıyayız. Tüm bu süreç bir yan hikaye olarak Batman'in travmatik dönemleriyle eş zamanlı gidecek. Ancak senaristlerin bizlere ne gibi sürprizler hazırladığını şimdiden tahmin etmek zor.