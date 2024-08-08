Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan JP Morgan Chase neden çevreci yapmak için milyonlar harcadığı binayı yıktı dersiniz? Bu içerikte anlatıyoruz.

JP Morgan Chase bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi alanlarında küresel çapta hizmet veren dev bir kurum.

Adını dünya çapında duyurmuş olan bu kurum çevre dostu projelere de yatırım yapıyor. Öyle ki, New York'ta yer alan 270 Park Avenue isimli merkez binasını çevreci yapmak için milyonlar harcadığı biliniyor.

Çevre dostu yatırımlarla sürdürülebilirliği ön planda tuttuğunu gösterse de, bu uğurda milyonlar harcadığı binayı yıkması büyük şaşkınlık yaratmıştı!

JP Morgan, son yıllarda çevre dostu projelere büyük yatırımlar yaparak sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atarak dikkat çeken kurumlar arasında.

Özellikle, çevre dostu binalar inşa ederek karbon ayak izini azaltma hedefiyle milyonlar harcayan şirket, bu yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ancak, New York'taki devasa merkez binasının daha çevre dostu olması için yapılan büyük yatırımların ardından bu binanın yıkılması birçok kişiyi şaşkınlığa uğratmıştı.

Yatırımların miktarı kaynaklarda net olarak belirtilmese de, tutarın milyonlarca doları bulduğu söyleniyor.

Öyle ki 2021 yılında alınan bu yıkım kararı, toplum ve medya tarafından çeşitli tepkilerle karşılanmış, şirketin sürdürülebilirlik vaatlerine aykırı bir hareket olarak nitelendirilmişti.

Peki çevreci olması için milyonlarca dolar harcadığı binayı neden yıktı dersiniz?

JP Morgan’ın bu binayı yıkma kararının ardında aslında birkaç önemli sebep yatıyor.

İlk olarak, şirketin büyüme stratejileri ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun daha modern ve teknolojik bir merkez inşa etme planlarının eski binanın yıkım kararında önemli rol oynadığı söyleniyor.

Ayrıca mevcut binanın teknolojik yeniliklere uyum sağlamada yetersiz kalacağı ve uzun vadede şirketin ihtiyaçlarını karşılamayacağının düşünülmesi de bir etken.

Bu yüzden, daha sürdürülebilir ve ileri teknolojilerle donatılmış yeni bir bina inşa etme kararı alan JP Morgan Chase eski binasını yıkma kararı aldı.

Yıkılan binanın yerine inşa edilecek yeni binanınsa, daha yüksek çevre standartlarına sahip olacağı ve enerji verimliliği konusunda daha ileri teknolojiler kullanılarak inşa edileceği belirtiliyor.

Devasa bir bütçeye sahip olan yeni merkez binasının, karbon ayak izini minimum seviyeye indireceğini vaat ediliyor.

İlginç yapılarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: