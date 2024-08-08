Büyük Finans Kuruluşu JP Morgan Chase, Sırf Çevreci Olsun Diye Büyük Yatırımlar Yaptığı Koskoca Binayı Neden Yıkmak Zorunda Kaldı?

4 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan JP Morgan Chase neden çevreci yapmak için milyonlar harcadığı binayı yıktı dersiniz? Bu içerikte anlatıyoruz.

JP Morgan Chase bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi alanlarında küresel çapta hizmet veren dev bir kurum.

Adını dünya çapında duyurmuş olan bu kurum çevre dostu projelere de yatırım yapıyor. Öyle ki, New York'ta yer alan 270 Park Avenue isimli merkez binasını çevreci yapmak için milyonlar harcadığı biliniyor.

Çevre dostu yatırımlarla sürdürülebilirliği ön planda tuttuğunu gösterse de, bu uğurda milyonlar harcadığı binayı yıkması büyük şaşkınlık yaratmıştı!

JP Morgan Chase

JP Morgan, son yıllarda çevre dostu projelere büyük yatırımlar yaparak sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atarak dikkat çeken kurumlar arasında.

Özellikle, çevre dostu binalar inşa ederek karbon ayak izini azaltma hedefiyle milyonlar harcayan şirket, bu yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ancak, New York'taki devasa merkez binasının daha çevre dostu olması için yapılan büyük yatırımların ardından bu binanın yıkılması birçok kişiyi şaşkınlığa uğratmıştı.

Yatırımların miktarı kaynaklarda net olarak belirtilmese de, tutarın milyonlarca doları bulduğu söyleniyor.

Öyle ki 2021 yılında alınan bu yıkım kararı, toplum ve medya tarafından çeşitli tepkilerle karşılanmış, şirketin sürdürülebilirlik vaatlerine aykırı bir hareket olarak nitelendirilmişti.

Peki çevreci olması için milyonlarca dolar harcadığı binayı neden yıktı dersiniz?

jp morgan chase merkez binası inşaatı

JP Morgan’ın bu binayı yıkma kararının ardında aslında birkaç önemli sebep yatıyor.

İlk olarak, şirketin büyüme stratejileri ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun daha modern ve teknolojik bir merkez inşa etme planlarının eski binanın yıkım kararında önemli rol oynadığı söyleniyor.

Ayrıca mevcut binanın teknolojik yeniliklere uyum sağlamada yetersiz kalacağı ve uzun vadede şirketin ihtiyaçlarını karşılamayacağının düşünülmesi de bir etken.

Bu yüzden, daha sürdürülebilir ve ileri teknolojilerle donatılmış yeni bir bina inşa etme kararı alan JP Morgan Chase eski binasını yıkma kararı aldı.

Yıkılan binanın yerine inşa edilecek yeni binanınsa, daha yüksek çevre standartlarına sahip olacağı ve enerji verimliliği konusunda daha ileri teknolojiler kullanılarak inşa edileceği belirtiliyor.

Devasa bir bütçeye sahip olan yeni merkez binasının, karbon ayak izini minimum seviyeye indireceğini vaat ediliyor.

İlginç yapılarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 400 Metrelik Gösterişli Bir Küp Şeklinde Tasarladığı Mega Projesi: The Cube (Okuyunca Tek Sebebinin Gösteriş Olmadığını Göreceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Mimarların ''En Uzun Bina Benimki'' Diyebilmek İçin Girdikleri Kıyasıya Rekabet: Chrysler Binası’nın Yükseklik Yarışı
İLGİLİ HABER

Afrika’nın İlginç Gökdelen Projesi: Kendi Kendine Yetebilen Ekolojik Gökdelen The Tower Of Life
İLGİLİ HABER

Maliyeti 2 Milyar Doları Bulan Dünyanın En Pahalı NBA Arenası Intuit Dome: Stadyum mu Yoksa Uzay Üssü mü?
İLGİLİ HABER

İngiltere Gizli Servisi MI6 Binasının James Bond Filmlerini Aratmayan Hikâyesi (Kabak Gibi Meydanda Olan Binayı Gizlemişler!)
İLGİLİ HABER

Çin’de Yer Alan, Terk Edilmiş Bir Taş Ocağının İçine İnşa Edilmiş İlginç Otel: InterContinental Shanghai Wonderland
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 170 Kilometre Uzunluğunda Bir Çizgi Şeklinde Tasarladığı Dev Şehir: The Line
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan'ın Hayır mı Şer mi Olduğu Tartışmalı Olan Mega Projesi: Oxagon (Süveyş Kanalı'ndaki Ticareti Kötü Etkileyebilir!)
İLGİLİ HABER

Güney Afrika’nın "Beyaz Elitleri" İçin Tasarlansa da Daha Sonra Suç Dünyasının Çöplüğüne Dönüşen Ponte Tower’ın İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Japonya'nın 1.000.000 Kişiyi Barındıracak Mega Projesi: Shimizu Mega-Şehir Piramidi
İLGİLİ HABER

Dünyanın En Tehlikeli Oteli: Frying Pan Tower (Okuyunca Neden Bu Kadar Tehlikeli Denildiğine Hak Vereceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Bir Hata Sonucunda Gökdelenlerle Dolan New York’taki Flatiron Binasının Sıra Dışı Hikâyesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler