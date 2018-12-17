Jüpiter’in Atmosferine Ait, İnanılmaz Güzellikte 7 Fotoğraf

NASA’nın 2011 yılında gönderdiği, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’i inceleyen Juno uzay aracından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Juno’nun amacı, gezegenin yoğun ve hareketli atmosferinin altında nelerin saklandığını keşfetmek.

Görevini yarıladığı şu günlerde Juno’dan gelen bilgiler, Jüpiter’in atmosfer görüntüleri eşliğinde yayınlandı. Görevin durumu hakkında bir güncelleme yayınlayan NASA, Juno’nun çektiği görüntüleri paylaştı. 2011 yılında yıla çıkan uzay aracı, beş yıllık yolculuğunun ardından 2016'da hedefine ulaşmıştı.

Jüpiter’in Gözü

Bu fotoğraf, Juno’nun gezegen etrafındaki 14. turunda elde edilen verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş bir görsel.

Kahverengi Mavna

Kahverengi şekilli bu kısmın adı Kahverengi Mavna. Kuzey Kuzey ekvatoral kuşağında yer alıyor.

Fırtına Patlamaları

Güneş Sistemi’nin gaz devi Jüpiter’den gelen bu görüntüde ise gezegen atmosferinde bir görünüp bir kaybolan fırtınaların bir kısmı fotoğraflanmış. Çok aktif olan gezegenin atmosferinde her an fırtınalar kopuyor. Jüpiter’in meşhur kırmızı lekesi de binlerce yıllık bir fırtınadır.

Fırtınaların Yolu

Gezegen atmosferinde o kadar çok fırtına var ki, büyüklükleri ile adeta bir hiyerarşi oluşturmuşlar. İlerleyen bir fırtına, etrafındaki küçük fırtınaları da kendine kata kata ilerlerken arkasında bulutlardan bir desen bırakmış.

Gündönümünde Jüpiter

Gezegenin gündüzden geceye dönüşü, Juno'nun kamerasına böyle takılmış. Gezegenin adeta yandan kesiti gibi gözüküyor.

Güneye İnmek Lazım

Jüpiter'in güney kutbu. Başka bir boyuta açılan bir kapı illüstrasyonuna benziyor.