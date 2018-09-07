Jüpiter'in Buzlu Ayı, İlginç Bir Soğuk Noktaya Sahip

Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlarla kaplı olduğunu biliyoruz. Ancak buzla kaplı olması, sıcaklığın her yerde aynı olması anlamına gelmiyor.

Bilim insanları, Dünya üzerinden elde edilen verileri kullanarak Europa'nın yüzeyindeki sıcak ve soğuk noktaları, 200 kilometreye kadar doğrulukla haritalandırdılar. Ölçtükleri sıcaklık değişimlerinin çoğu güneş ışığının buz üzerindeki etkisi ile açıklanabilirken, yeni araştırmanın arkasındaki bilim adamlarını şaşırtan alışılmadık soğuk bir nokta var.

Ayın kuzey yarım küresine düşen o nokta, günün farklı saatlerinde çekilen görüntülerde göze çarpıyordu. Araştırmacılar, yerel soğukluğa neyin sebep olabileceğinden emin değillerdi ve bundan sorumlu tutulabilecek ayın herhangi bir jeolojik özelliğini bilmiyorlardı.

İlginç bir rastlantı daha var: Aydaki Pwyll Krateri'nde -ki en yeni çarpışmalardan biridir- normal sıcaklıktan daha sıcak olan bir bölge var. Bu durum ekibe daha mantıklı geliyor; çünkü bilim adamları diğer yıldız sistemlerindeki gezegenlerdeki kraterlerin ısı tutma eğiliminde olduklarını biliyorlar.

Tüm bu ölçümler, Şili'de bulunan Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) tarafından toplanan verilere dayanmakta. Araştırmacılar daha sonra ayın yüzeyi hakkındaki bu ölçümleri, yıllar önce Voyager 2 uzay aracı yardımıyla yapılan ve Güneş ışığının yüzeye ne kadar vurduğunu gösteren birtakım diğer ölçümlerde kıyasladılar.

Ay yüzeyinin büyük bir kısmında -Pwyll krateri ve kuzey yarım küredeki soğuk nokta dışında- veriler ve modeller iyi bir şekilde eşleşiyordu. Bilim adamları ayrıca, yerel jeolojik özelliklerle sıcaklık arasında çok fazla alaka olmadığını gördü; bu ise onları şaşırtmıştı.

Araştırmacı ekip, Jüpiter'in ayı Europa'daki yüzey sıcaklarını incelemeye devam edebilmek ve tahminlerini daha da sağlamlaştırabilmek için ALMA'yı kullanmaya devam etmek istiyor. Ancak Dünya'nın atmosferinin altından çok fazla şey yapamayabilirler. Bu yüzden umutlarını NASA'nın 2020'deki Europa Clipper Görevi'ne bağlamış durumdalar.