Güneş Sistemi'ndeki tek volkanik uydu olan Io'nun volkanik bulutları ilk kez net bir şekilde görüntülendi. Görüntüler, Jüpiter ve uyduları arasındaki ilişkinin anlaşılması adına büyük önem taşıyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni ve gerçek bir gaz devi olan Jüpiter’in uydularından biri olan Io, Güneş Sistemi'nde bulunan onlarca doğal uydu arasından belki de en özel olanı. Nedeni ise Io’nun diğer uyduların aksine bir kaya parçası ya da kar kartopu olmaktan ziyade sürekli olarak patlayan devasa bir volkan gibi davranması.

Juno uzay aracı, gaz devini incelemek amacı ile Jüpiter’e gönderilmiş olsa da gezegenin etrafında dönen uydulara yaklaştığı zaman onlardan da veri toplayarak kendi içinde bir Güneş Sistemi olan Jüpiter ve uyduları hakkında bilim insanlarını bilgilendiriyor. Üstelik Juno’nun Dünya’ya gönderdiği son Io fotoğrafı, bilim insanlarını daha da heyecanlandırdı.

Juno uzay aracı, 21 Aralık tarihinde Io’nun yanından geçerken üzerinde bulunan JunoCam, Yıldız Referans Birimi (SRU), Jovian Kızılötesi Auroral Haritalayıcı (JIRAM) ve Ultraviyole Görüntüleme Spektrografı (UVS) kameralarının Io’nun üzerine çevirdi ve bir saatten uzun bir süre boyunca Jüpiter’in uydusunu inceledi.

Juno, elde ettiği görüntüleri Dünya’ya ulaştırdığında bilim insanları, adeta bir yeni yıl hediyesi almış oldular. Zira çekilen fotoğraflarda Io’nun volkan patlamalarından biri açık bir şekilde görülüyordu. Bu da bilim insanlarının Io’yu daha derinlemesine incelemesini mümkün kılıyordu. Bilim insanlarına göre edinilen son görüntüler, Juno’nun şu ana kadar ilettiği en iyi Io görüntülerinden biri.