Jurassic Park'taki T-Rex'in Gerçek İsmi Belli Oldu

Hem sinema dünyasında hem de Jurassic Park evreninde bir efsane olan T-Rex'in filmdeki orijinal ismi belli oldu.

Jurassic Park hayranlarının uzun süredir üzerinde konuştuğu konu açıklığa kavuştu. Ne zaman film serisinden söz açılsa, T-Rex'i "Rexy" olarak çağıran hayranlar, artık daha fazla uğraşmak zorunda değiller. Nitekim T-Rex'in gerçek adı belli oldu: "Roberta."

Reddit'te yayınlanan bir gönderide, filmin dinozor süpervizörü Phil Tippett'in serinin Wikia sayfasında yayınlanan bir konsept çizimde el yazısıyla Roberta yazdığını görüyoruz.

Bunu fark eden bir Reddit kullanıcısı, konuyu diğer kullanıcılarla paylaştı ve mevzu hemen yayıldı. Bunun üzerine Wikia sayfası da güncellendi ve bilgi internete kalıcı olarak yayılmış oldu. Elbette hayranlar, alışkanlıkları olan Rexy'den vazgeçer mi bilinmez; ancak filmde dinozorlarla ilgili son sözü söyleyen kişi olan Phil Tippett'ten geliyorsa; bu bilgi artık 'resmi' diyebileceğimiz kadar önemli.