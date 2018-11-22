Just Cause 4’un Nefes Kesen Fragmanı Yayınlandı

Yakın tarihte çıkması beklenen Just Cause 4'dan aksiyon dolu fragman geldi.

Just Cause 4, aksiyon filmlerindeki klişeleri sevse de son fragman ile işi bir adım öteye taşımış gibi görünüyor.

Rico’yu bir fırtınanın içerisinde görüyoruz. Aslında Rico’yu aklınıza gelebilecek tüm kötü hava şartlarında görüyoruz. Bir sahnede bir kum fırtınasından kaçarken başka bir sahnede şimşeklerin arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Oyunun son derece aksiyonlu olacağı hakkında hiçbir kuşkuya yer vermeyen fragman aynı zamanda oyunun atmosferi hakkında da bilgi veriyor. Büyük sorunlarla uğraşacağımız oyunun fragmanında öğrendiğimiz en önemli detay ise şu: gerçekten büyük bir fırtınada 50 tonluk bir tank havalanabilir.

Just Cause 4’un 4 Aralık tarihinde çıkması bekleniyor.

Fragmana aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz: