Just Cause 4'teki Sürpriz Yumurtayla Oyun İçinde Oyun

Açık dünya aksiyon oyunları arasında en çılgın ve aksiyon dolu deneyimi sunan Just Cause 4'te ilginç bir sürpriz yumurta keşfedildi.

Oyun dünyasında sürpriz yumurtalar her zaman ilgi çekmiştir. Kimi zaman yapımcı ekipten duygu dolu bir dokunuş, kimi zaman serinin diğer oyunlarına referanslar görürüz. Just Cause 4'teki sürpriz yumurta sayesinde bir anda kendimizi bir indie oyun içinde buluyoruz.

Oldukça ilginç tasarlanan bu mini oyuna erişmek için videodaki haritada alana giderek kavanozun içine oturmanız gerekiyor. Bu raddeden sonra oyun side-scroll bir denge oyununa dönüşüyor. Açıkçası Rico'yu bu kılıkta görmek oldukça enteresan bir deneyim yaşatıyor.

Just Cause 4 bu akşam Xbox One, PS4 ve PC oyuncuları için erişilebilir olacak. En eğlenceli açık dünya deneyimlerinden biri olan Just Cause 4'ü satın almak için buraya tıklayarak Steam sayfasına erişebilirsiniz.