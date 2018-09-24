Kripto para dünyasının popülerleşmesiyle hayatımıza giren “token” kavramı, varlığını geniş hayran kitlelerine borçlu olan şirketleşmiş yapılar için çok ideal yollar sunuyor. İtalya'nın en tanınmış futbol kulüplerinden Juventus, taraftarları için kendi token girişimini hayata geçiriyor.

Kripto para dünyasının ICO ve token adında iki kavramı pek çok insana tanıttığını söyleyebiliriz. ICO'lar temel olarak yatırım yapılacak bir şirketten hisse almaya benzetiliyorlar. Aslında tam olarak henüz piyasalarda faaliyet göstermeye başlamamış şirketin hisseleriyle orantılı olarak değerlenen ürünü demek doğru olabilir.

Tokenler ise genel olarak bir oyun içerisinde kullanılan, o oyuna özgü değer birimlerine benzetilebilirler. Herhangi bir platform, kendisine ait tokenle işlem yapmayı mümkün kılabilir. Tüm kripto paralar kendi platformları için kullanıcıların bazı hizmetlere erişmelerini sağlayacak token olabilirler, ancak her token bir kripto para olmak zorunda değildir. Yani tokenler, blok zinciri tabanından bağımsız olarak kullanılabilirler.

Juventus ise dünyanın dört bir köşesinde dağılmış taraftarları için kendi token hizmetini devreye sokuyor. Geçtiğimiz aylarda Ronaldo transferiyle sükse yaratan kulübün amacı, taraftaralarla daha sıkı bir ilişki kurmak, onların kulübün geleceği için ne kadar önemli olduklarını hissettirmek.

Futbol taraftarları için kurulan sosyal ağ platformu olan Socios.com üzerinden yatırım da yapılabilecek olan Fan Token Offering (FTO), aynı zamanda taraftarların kulübe mesaj iletmesini de kolaylaştıracak. 2019'un ilk çeyreğinde bir lansmanla tanıtılması beklenen FTO'nun detayları henüz netleşmese de temelde ICO yapısında olacağı söyleniyor.

Juventus yetkilisi Giorgio Ricci, “Socios.com ile birlikte, dünya çapındaki hayran kitlemizle üst düzeyde etkileşim kurmak için yeni fırsatlar sunabileceğimize inanıyoruz." dedi. Socios ve FTO hakkındaki mevcut detaylar, tokenin blok zinciri altyapısına da sahip olacağının sinyallerini veriyor.

Socios platformunun, ilerleyen dönemde 50'den fazla futbol kulübü ile çalışacağı tahmin ediliyor. Bu tip yaklaşımlar, özellikle maddi kriz yaşayan futbol kulüplerinin taraftarlarla bağlarını arttırıp sorunlarını çözebilir. Socios CEO'su Alexandre Dreyfus, “Amacımız, dünyanın en büyük küresel futbol topluluğununu inşa etmek. Taraftarlar için yeni bir etkileşim merkezi kurmanın yanı sıra blok zinciri ve kripto para teknolojilerine de güveniyoruz.” açıklamasında bulundu.