Bilim insanları, kabızlık ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağ olduğunu tespit ettiler. Kabızlık çeken bireylerin kalp krizi geçirme olasılığı, kabızlık çekmeyenlerden katbekat yüksek.

Birleşik Krallık'ta çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, kabızlık sorunuyla ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, kabızlık sorunu çeken bireylerin kalp krizi başta olmak üzere kalp yetmezliği veya felç gibi hastalıklar yaşamasının daha yüksek olasılıkta olduğunu gözler önüne serdi. 400 bin kişinin verileri üzerinden yapılan çalışma, aslında hepimiz için kritik önem arz ediyor.

Kabızlık, neredeyse herkesin yaşadığı, dışarıdan bakıldığında çok da önemsenmeyen bir problem. Ancak yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yüzde 14'ü, ciddi kabızlık sorunları ile mücadele ediyor. İşte yapılan son araştırma, kabızlığın sanıldığı kadar önemsiz olmadığını gözler önüne serdi.

Kabızlık çekenlerin büyük kalp krizleri geçirme olasılığı, diğer insanlardan 2 - 3 kat fazla

Yapılan son araştırmaya göre kabızlık çeken bireylerin büyük bir kalp krizi geçirme olasılığı, kabızlık çekmeyenlere kıyasla iki ila üç kat kadar daha fazla. Üstelik yüksek tansiyon hastaları, daha büyük risk altındalar. Öyle ki hem kabızlık yaşayan hem de yüksek tansiyonu olan bireylerin kalp krizi geçirme olasılığı, sadece kabızlık sorunu yaşayan bireylerin kalp krizi geçirme olasılığından yüzde 34 daha fazlaydı.

Araştırmaya liderlik eden tıp araştırmacısı Francine Marques, bu araştırma ile kalp krizi gibi rahatsızlıklar için ek bir risk faktörünün daha tespit edilmiş olduğunu söyledi. Ancak bilim insanı, bu çalışmayı bile tam olarak yeterli bulmuyor. Bilim insanına göre kronik kabızlığın kalp sağlığını nasıl etkilediğini görmek için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerekiyor.