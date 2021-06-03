Yeni bir araştırmaya göre 2021 yılının 1. çeyreğinde kablosuz kulaklık kullanıcılarının %54'ü 100 dolar altında satılan kulaklıklara yönelmiş durumda. Piyasada dengeler değişebilir.

Dünya çapında son zamanların en popüler kulaklıkları şüphesiz ki TWS olarak adlandırılan tamamen kablosuz kulaklıklar. Rahatlığı ve kablo derdine son veren tasarımları sayesinde çokça tercih ediliyorlar.

Counterpoint Research isimli araştırma şirketinin verilerine göre, kablosuz kulaklık satışları, pandemiye rağmen 2021 yılının 1. çeyreğinde %44 büyüme gösterdi. En büyük büyüme Çin’de oldu.

Artık bütçe dostu kulaklıklar tercih ediliyor:

Yapılan araştırmaya göre kablosuz kulaklık pazarında Apple hâlâ lider konumda ancak artan rekabet ve Apple’ın yeni modellerinin satışa çıkmaması nedeniyle ikinci en büyük marka olan Xiaomi arayı yavaş yavaş kapatıyor. Öte yandan Samsung, 2019 4. çeyreğine göre pazar payını büyütüp Xiaomi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.

Tabloda da görüldüğü üzere, geçtiğimiz yıllara kıyasla insanların tercihleri değişmiş gibi duruyor. 2021’in 1. çeyreğinde kablosuz kulaklık satın alanların %54’ü 100 doların altında olan bütçe dostu cihazlara yönelmiş durumda. Bu sayı 2019'un aynı döneminde %18'di.

Konu hakkında açıklama yapan şirket analistlerinden Liz Lee, “Artık şirketlerin önceliklerini değiştirmesi ve daha kullanıcı odaklı ve bütçe dostu ürünler ortaya çıkarması gerekli” dedi.

100 dolar altı kulaklıklarda piyasanın hakimiyeti Xiaomi ve Samsung'da:

100 dolar üstü kulaklıklarda Apple piyasayı domine etmiş olsa da 100 dolar altı kulaklıklarda Xiaomi ve Samsung oldukça büyük pazar paylarına sahipler. Liz Lee, özellikle Asya ve Avrupa bölgelerinde son zamanlarda oldukça başarılı stratejiler ile pazar payını artıran Samsung hakkında “Samsung sonunda agresif reklam stratejisinin faydalarını görüyor.” açıklamasında bulundu.

Yapılan araştırmada ayrıca Skullcandy markasının son iki çeyrekte özellikle ABD ve Avrupa pazarında 100 dolar altı kablosuz kulaklıkları ile oldukça fazla ilgi topladığını ve pazar payını dikkat çekici bir şekilde büyüttüğü belirtildi.

Sizce yılın geri kalanın bu markaların kablosuz kulaklıklar hakkında yeni çalışmaları ve tanıtımları olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.