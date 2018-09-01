USB-C, sesli asistan gibi özelliklerin geliştiği 2018'in kablosuz kulaklıkları; 2017'nin kulaklarını unutturacak nitelikte.

IFA 2018’de gösterimde olan yeni kulaklıklar, teknolojinin öncülerine kafa tutmayı başarıyor. Akıllı telefonların hızlı gelişmesine şaşkınlık verecek kadar iyi ayak uydurabilen bu cihazlar için, 5 maddelik harika özelliklerin olduğu bir listeyi derledik.

1. Dönemin Şarj Standardı USB-C

Teknoloji dünyasını takip eden herkesin bildiği gibi birçok cihaz USB-C girişini kullanmaya başladı. Seveni kadar sevmeyeni de olsa da markalar, bu şarj girişine yatırım yapmaktan çekinmiyor. İlerleyen günlerde de göreceğimiz tüm amiral gemisi kulaklıkların USB-C girişini kullanacağını düşünmek yanlış olmayacak.

2. Ses Asistanı Kullanımı

Bose markasının geçtiğimiz senelerde QC35 II modelinde kullanarak öncüsü olduğu asistan tuşu, bu yıl IFA’da gördüğümüz birçok modelde kullanılmış. Doğru entegre edilmiş ses asistanları, gelecek kulaklık modellerine öncülük edecek gibi duruyor. Şimdilik telefonlarla basit bir iletişimi sağlayan bu asistanlar, gelecekte akıllı saatler gibi tek başına da kullanılabilir olacağa benziyor.

3. İyileşen Pil Ömrü

Birçok kullanıcı için, listedeki en önemli özellik bu olabilir. Ciddi miktarlar ödeyip alınan kablosuz kulaklıkların, kullanım süresi genelde pek tatmin edici nitelikte olmuyor. Ancak Sony 1000X gibi modellerde 30 saate kadar kullanım ömrü vadediliyor.

4. Akıllı Tasarım

Birçok modelde gördüğümüz daha ince, daha zarif ve daha kompakt tasarımlar popüler oluyor. Eskiden kablosuz kulaklıklar, kullanıcılara birçok yönden kullanım zorluğu yaratıyorlardı. Büyük olanlar gerçekten ağır ve baş ağrılarını tetikleyecek nitelikte oluyor, küçük ve kulak içi olan tasarımlar da düşme korkusu yaşattığı için kullanıcılara pek konforlu bir deneyim yaşatmıyordu. 2018’in kablosuz kulaklıkları, hem kulak içi hem de bantlı tasarımları ile göz zevkine de uyum sağlayan bir konforu beraberinde getiriyor. Led ışıklı tasarımlar da müzik keyfini artıracak nitelikte.

5. Gelişmiş Gürültü Engelleme

Büyüyen kulaklık teknolojisinin en gerekli özelliğinin bu olduğunu birçok kullanıcıdan duymak mümkün. Sadece kablosuz kulaklıklar için değil, her türlü kulaklık tipinde mutlaka olması gereken bu özellik oldukça geliştirilmiş. Gürültü engellemek için birçok marka yeni çipler üretiyor. Minicik kulaklıkların bile gürültü kirliliğini engelleyen donanımları gerçekten şaşırtıcı nitelikte. Bu durum, gürültü engelleme özelliğinin artmasının veya kulaklıkların küçük boyutlarda olmasının pil ömrünü eskisi kadar düşürmediğini de gösteriyor.

Artan talep, gelişen müzik ve video platformları kulaklık markalarını büyük bir rekabete sokuyor. Markaların, en büyük yarışın kalite olduğunun farkına vardıklarını söyleyebiliriz.