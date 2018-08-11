Telefonunuzu hem kablosuz şarj eden hem de powerbank olarak kullanmanızı sağlayan bir aparat ister miydiniz? Bugün sizlere bu işleri yerine getiren çok işlevsel bir ürün tanıtacağız.

Telefonların gelişimi büyük bir hızla artmaya devam edecek gibi görünürken, bu cihazlara taktığımız bataryalarda ise bir durgunluk söz konusu. En kaliteli akıllı telefonlarda bile istenilen batarya performansına ulaşamayan akıllı telefon üreticileri, bu eksikliği hızlı şarj, kablosuz şarj, power bank gibi teknolojierle gidermeye çalışıyor.

Bu tarz teknolojiler, sürekli gelişme aşamasındayken, bazı girişimci şirketler birden fazla teknolojiyi tek çatı altında toplayabiliyor. Bugün sizlere kablosuz şarj özelliği olan bir powerbank tanıtacağız.

Üzerinde bulunan 4700 mAh’lik bataryası sayesinde bir akıllı telefonu yaklaşık 1.5 kez doldurabilen Bix kablosuz şarj özellikli powerbank, iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S8, S9, S7 gibi kablosuz şarj özelliğine sahip olan cihazları şarj edebiliyor. Üstelik üzerinde bulunan USB çıkışı sayesinde telefonunu kablosuz şarj etmek istemeyen kişilerin de kabloyla daha hızlı bir şekilde şarj etmesine olanak tanınıyor.

Bix Kablosuz Şarj Özellikli 4700 mAh Powerbank’in Teknik Özellikleri

4700mAh, 3.7V/17.39Whr Li-Polimer batarya

Güç Girişi: 5V/2A

Güç Çıkışı: 5V/2.4A (Max)

Kablosuz Çıkış Gücü: 7.5W/1.5A

Toplam Çıkış Gücü: 12W

Malzeme: PC+ABS

Ürün Boyutu: 9.4x9.4x1.6 cm

Ürün Ağırlığı: 131gr

Kablo Ağırlığı: 17gr

Kablo Uzunluğu: 1 metre

Kutu Boyutu: 10.5x17.7x3.1 cm

Kutulu Ürün Ağırlığı: 190gr

Üzerinde bulunan 4 led ışığı sayesinde ne kadar bataryası kaldığını görebileceğiniz kablosuz şarj özellikli Bix powebank’i daha yakından tanımak istiyorsanız buraya tıklayabilir, diğer powerbank’lere göz atmak istiyorsanız da buraya tıklayabilirsiniz.