Kenya’da türüne az rastlanan ve benekleri olmayan bir dişi beyaz zürafa ve yavrusu, kaçak avcılar tarafından öldürüldü. Yaşanan olay, kaçak avcılığın türlerin yok oluşunda ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Kaçak avcılar tarafından öldürülen beyaz zürafa ve yavrusu Kenya’nın kuzeyindeki Garissa’da bir köyde bulundu. İki beyaz zürafanın ölümü, bugün sosyal medyada yetkililer tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Garissa İlçe Koruma Merkezi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, anne zürafanın kaçak avcılar tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi. Anne beyaz zürafanın yanında ölü bir şekilde yavrusu da bulundu. Yetkililer, ölen yavrunun üç ya da dört aylık olduğunu, annesi öldükten sonra açlıktan öldüğünü açıkladılar.

Beyaz zürafa ve yavrusunun ölümü hakkında Ishaqbini Hirola koruma programı yöneticisi Mohammed Ahmednoor bir açıklama yaptı. Ahmednoor yaptığı açıklamada, “Bugün Ijara ve Kenya için çok üzücü bir gün. Beyaz zürafanın sorumlusu olan dünyadaki tek topluluk biziz. Beyaz zürafanın öldürülmesi nadir ve benzersiz türlerin korunması için atılan muazzam adımlara bir darbedir” dedi.

Beyaz zürafa, son derece nadir olarak gözlenen bir tür. Beyaz zürafaların benzersiz görünüşünü lösizm olarak bilinen bir kısmi pigment kaybı nedeniyle gerçekleşiyor. Lösizm, albinizmden farklı olarak bir miktar koyu pigmentin üretilmesine izin verir. Bu nedenle hayvanların gözleri kırmızı yerine daha koyu renktedir.

Öldürülen dişi beyaz zürafa, daha önce de yavrusu ile beraber görüntülenmişti. Üç kişilik beyaz zürafa ailesi, Kenya’daki bir koruma alanında yaşıyorlardı. Ölümlerin ardından alanda sadece tek bir erkek beyaz zürafa kalmış oldu.

Beyaz zürafalar, bundan öncede 1956, 2005, 2011 ve 2015 yıllarında gözlenmişti. Uzmanlar beyaz zürafalarda bulunan lösizmin genetik olabileceğini ve anneden yavruya geçtiğini düşünüyorlar. Lösizm sadece beyaz zürafalarda görülen bir durumda değil. Daha önce kobra ve ağaçkakan gibi hayvanlarda da benzer durumlar tespit edildi.