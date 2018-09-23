Arabanızı Daha da İyileştirecek 12 Yöntem

Arabanızda oluşacak hoş olmayan durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek ve aynı zamanda finansal tasarruf yapmanızı sağlayacak, hiç ummadığınız araç gereçlerin bir listesini hazırladık.

Her araba sahibinin torpido gözünde veya bagajında klasik araç gereçleri vardır. Güneş gözlüğü, mendil, yedek lastik ve diğer ıvır zıvırlar gibi. Bazen, ki özellikle uzun yolculuklarda, bu araç gereçler tam olarak ihtiyacımızı karşılamayabiliyor. Bu yazımızda arabanızla ilgili size kolaylık sağlayacak 12 araç gereci inceledik.

Diş Macunu

Diş macunu, farınızın önünde oluşan sarı tortuyu gidermenizi sağlar. Bunu yapmak için öncelikle farınıza biraz diş macunu sürün. Daha sonra bir sünger yardımıyla ovalayın. En son olarak durulayın. Eğer farınız cidden kötü durumdaysa bu işlemi 3-4 kez yapmanız gerekecektir.

Tıraş Kremi

Kış aylarında camlarınızın buğulanmaması için camlara tıraş kremi sıkıp sünger ile ovalamanız yeterli. Bu linkten ise nasıl bir sonuç alacağınızı görebilirsiniz.

Ataş

Sıradan bir ataş telefon tutacağı olarak kullanılabilir. Evet görünüşü pek de estetik değil ancak dar zamanda iseniz ve durum acilse, bir ataş işinizi görecektir.

Tırnak Cilası

Ön camınızda bir çatlak farkettiyseniz hemen tamir masrafını düşünmeye başlamayın. Üzerinden kolayca tırnak cilası ile geçebilirsiniz. Bu işlemden sonra çatlağın arası dolacak ve büyümesi engellenecektir.

Pompa

Arabınızın gövdesinde küçük bir göçük varsa bu madde tam size göre ve gerçekten işe yarıyor. Tek yapmanız gereken, pompayı kaportaya yapıştırıp hızlıca çekmek. Arabanız ilk günkü gibi olacaktır.

El Dezenfektanı

Soğuktan kapı kolu dondu ve açılmıyor mu, hiç dert etmeyin. Kilit kısmına biraz el dezenfektanı sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Solüsyon buzu eritecek ve kapınız rahatlıkla açılacaktır.

Tayt

Kulağa pek mantıklı gelmesede, yapılan bazı yorumlara göre, gerçekten işe yarıyor. Eğer motor kayışınız koptuysa, bir taytı makaralara bağlayabilir ve en yakın tamirciye kadar aracınızı götürebilirsiniz.

Mandal

Yanlış okumadınız evet, mandal. Mandalın ucuna en sevdiğiniz parfümden birkaç damla damlattıktan sonra, mandalı havalandırmanın önüne takarsanız, arabanız bir süre boyunca en sevdiğiniz kokuyla dolacaktır.

Limon

Eğer uykunuzu yeterince alamadıysanız ve araba sürmeniz gerekiyorsa yanınızda bir limon bulunmasında fayda var. Uyku bastırdığı zaman bir parça limonu ısırırsanız, ağzınıza yayılan asit sizi uyandıracak ve yolunuza güvenle devam etmenizi sağlayacaktır.

Saç Kremi

Yağmur karşıtı solüsyonların fiyatları bildiğiniz gibi çok pahalı ancak onu kullanmanıza gerek yok. Tamamen aynı işlevi gören ve uygun fiyatlı bir ürün daha var: saç kremi. Camınıza biraz sürdükten sonra bir bezle ovalayın. Sorununuz çözülecektir.

Çekici Kancası

Arabanızın bozulması halinde bir çekici çağırdıysanız, çekicinin kancasını arabanın şasisi yerine, bagaj kapağının altında bulunan küçük bölmeye (bazı modellerde ön tarafta) takabilirsiniz.

Bu basit ve yararlı hayat kurtaran yöntemlerden umarız işinize yarayan olmuştur. Son olarak, maddeleri uygularken camınıza fazla bastırmamaya dikkat edin. Dikkat, kırılabilir.