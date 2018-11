Şiddet gören kadınlar için hazırlanan uygulama KADES ile ilgili bir de video paylaşıldı.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan, Kadına Destek (KADES) isimli mobil uygulama için bir tanıtım filmi yayınlandı. Şiddet gören kadınların anında polisten yardım isteyebileceği uygulama, ülkemizdeki kadına olan şiddet vakalarının önlenmesinde önemli bir rol alabilir.

Videodan da görebileceğiniz üzere yapmanız gereken uygulamayı indirmek ve tehlike anında tek bir butona basarak konumunuzu polise bildirip yardım gelmesini beklemek. Böylece acil durumlarda, polisi arayarak meramınızı anlatmanızın imkansız olabileceği vakalarda zaman kazanılmış oluyor.

Hayatta her an her şey olabiliyor ve özellikle kadına şiddetin tavan yaptığı günümüzde bu tip bir uygulamanın her kadının telefonunda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Siz de uygulamayı telefonunuza indirmek isterseniz hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.