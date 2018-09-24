Kadıköy, Dünyanın En 'Havalı' 43. Semti Seçildi

İngiliz seyahat ve turizm dergisi Time Out, dünyanın mutlaka seyahat edilmesi gereken 50 semtini listeledi. Listede Kadıköy de mevcut.

Time Out dergisi, hem çalışanlarının görüşlerine yer vererek hem de 15 bin kişinin katıldığı bir anketi birleştirip 50 semtlik bir liste hazırladı. Listenin hazırlanmasında belirlenen kıstas, o semtte dolaşırken turist gibi hissetmemek ve semtin yerlisi gibi rahat hareket edebilmek.

Listede yer bulan her semt için birer paragraf açıklama da paylaşıldı. Kadıköy için söylenenler şu şekilde:

"İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor."

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