Kadın Karakterlerin Başrol Olduğu Filmler Gişede Başarılı

Son dönemde sinema dünyasında daha sık görmeye başladığımız kadın başrol furyası, gişe rakamlarına olumlu yansıyor.

Creative Arts ve Shift7'nin ortak çalışmasına göre son dönemde başrolünde kadın karakter olan filmlerin başarısı gözle görünür oranda fazla. NewYork Times'ta yayınlanan makaleye göre, 2014 yılından 2017 yılına dek vizyone girmiş tam 350 film üzerinden gerçekleştirilen çalışmada ilginç rakamlar göze çarpıyor.

Yukarıdaki tabloda, kırmızı baremler kadın başrol oyuncularının bulunduğu filmleri temsil ediyor. Bir başka dikkat çeken nokta ise filmin prodüksiyonuna harcanan parayla kadın oyuncuların filmin gişesine yaptığı katkının da benzer oranda artması oluyor.

Box Office rakamları inceleme altına alınan 350 filmden 105'inde kadın başrol oyuncularınının bulunduğunu düşünürsek, yakın gelecekte bu gelir trendinin süreceğini tahmin etmek zor değil. Shift7 bünyesindeki araştırmacılar, bir süre sonra bu oranın %50'lere gelmesini beklediklerini açıkladı..