İki kadın araştırmacı, kadınların belki de asırlık bir sorununu mercek altına aldı. Kadın modasının -kadınlara göre- en sinir bozucu detaylarından olan ön pantolon ceplerinin işlevsiz olması durumu bilimsel olarak incelendi. Bu ceplerin özellikle telefon taşımak için uygun olmadığı kanıtlandı.

Modanın fendi, teknolojiyi her zaman yeniyor. Moda daha çok görüntü ile ilgilenirken, teknoloji temel anlamda işlevle ilgileniyor. Bazen moda uğruna son derece işlevsiz kıyafet tasarımları yapılabiliyor. En korkuncu ise bu tasarımların birer trend haline gelip yaygınlaşmaları oluyor. O işlevsizlik, milyonlarca insanın nefretini kazanıyor. Kadınlar için buna verilecek en güzel örnek, kot pantolonların gittikçe ufalan ve artık yok olmaya yüz tutmuş ön cepleri olsa gerek.

Günümüzde çoğu biyolojik organımızdan daha çok işimize yarayan ve eksikliğini daha kolay hissedeceğimiz akıllı telefonlar için, kadın pantolonlarının ön cepleri oldukça küçük ve elverişsiz. Bu sinir bozucu durum, şimdi iki kadın bilim insanının üzerinde durdukları sorun oldu. Amaçları sorunun ne kadar yaygın olduğunu bulmak, erkek pantolonlarındaki ceplere göre farklarını ortaya koymaktı.

Araştırmacılar Jan Diehm ce Amber Thomas, dünyanın en tanınmış 20 jean markasının popüler kot pantolon modellerini karşılaştırdılar. Kadın pantolonlarındaki cepler, erkek pantolonlarına kıyasla ortalama %48 daha kısa ve %6.5 daha dar olarak belirlendi. Ortada büyük bir acımasızlık var, öyle değil mi?

En büyük sorun akıllı telefonlar:

iPhone X erkek pantolonlarının %100’üne sığarken, kadın pantolonlarının %40’ına sığabildi. Samsung Galaxy S9 için bu oranlar daha da kötüydü: Kadınlarda %20, erkeklerde %95. Google’ın büyük boyutlu telefonu Pixel ise kadın pantolarının sadece %5’ine sığabildi.

Kadınların ellerini ceplerine koyup yürümeleri oldukça zor. Çünkü popüler pantolonların sadece %10’unda kadınların elleri ceplerine sığabiliyor. Erkeklerde bu oran %100’e varıyor.

Bütün ceplerin verimliliğinden emin olmak isteyen araştırmacılar arka ceplere de baktılar. Skinny olarak bilinen dar pantolonlarda kadınların arka ceplerinin erkek pantolonlarına kıyasla %80 daha dar olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, “Bir kişinin telefonunu cüzdanını ve anahtarlarını yanında taşımak istediğini düşünün. Kadınların her şeyi ellerinde tutmalarına neden olarak, onların el hareketliliğini koruyabileceği alanı kısıtlayarak kamusal alanda kısıtlama altında tutuyoruz."

Peki kadınların cep sorunları yaşamalarının temel nedeni ne?

Erkekler ve kadınlar arasındaki giysi işlevi kıyaslamasında tarih boyunca eşitsizlik gözlemleniyor. Örneğin 17. yüzyıldan önce hem erkekler hem kadınlar, bellerine taktıkları cepli harici kemerleri kullanırlarken, 17. yüzyılda erkekler için kendiliğinden cebe sahip pantolonlar üretilince bu durum değişti. Kadınlar ise aynı harici cepli kemelerden kullanmaya devam ettiler. 18. yüzyılda kadınlarda daha ince gözükmenin, daha güzel olmaya yönelik katkıları ön plana çıkmaya başladı. Bu da fazlasıyla kallavi görünmeye başlayan harici ceplerin sonunu getirdi. Harici cepler kadınlar için yavaş yavaş büyük cüzdanlara dönüşmeye başladılar. Erkekler ise uzun bir süre cüzdan modasından nasibini almaksızın ceplerini kullandılar.