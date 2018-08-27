Günümüzde fotoğraf denince akla gelen ilk şey 'selfie' oluyor. Selfie çekimi ve kadınların seksi selfie çekimlerini nerede ve neden yaptığı üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, oldukça ilginç verilere ulaştı.

Araştırmanın özü kadınların kendilerini özellikle çekici göstermeye çalıştığı selfie'leri, içinde bulundukları toplumun sosyokültürel ve ekonomik yapısını göz önüne alarak incelemeye dayanıyor. Elde edilen en önemli bulgu şu: Kadınlar, gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu yerlerde bu tip fotoğrafları daha çok çekiyorlar.

Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve yine Melbourne Üniversitesi Ekonomi Bölümü kapsamında araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 113 ülkeden, onbinlerce farklı selfie analizi yaptı ve Instagram'da 'ateşli' veya 'seksi' etiketiyle gönderilen selfie'leri inceledi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Khandis Blake'in konuyla ilgili açıklamaları söyle:

"Bu tarz özçekimlerin en yüksek olduğu yerlere baktık. Bilindiği üzere kadınların fiziksel görünümlerine diğer özelliklerinden daha fazla değer verilen yerlerde, kadınlar da kendilerine daha çok bakmaya meyletmektedirler. Bu argümana göre eğer bir yerde seksüalizasyon (cinselleştirme) varsa, orada eşitsizlikten doğan zayıflık vardır."

Khandis Blake'in henüz araştırmanın sonuçlarına değinmediği kısımda doğal olarak varacağınız sonuç şu oluyor: 'Herhalde, çoğunlukla ataerkil ve kadınların daha çok cinsel obje olarak görüldüğü yerlerde bu tip seksi pozlar daha fazla çekiliyordur.'

Ancak kazın ayağı öyle değil. Dilerseniz açıklamanın devamına da bir göz atalım:

"Beklentimiz aksine bulduğumuz, ekonomik eşitsizliğin giderek arttığı yerlerde kadınların internete daha fazla seksi özçekim yükledikleri yönündeydi. Erkeklerin daha fazla toplumsal güce sahip olduğu veya cinsiyet eşitsizliğinin belirgin olduğu yerlerde değil."

İşte burası yapılan araştırmanın tam olarak açıldığı yer: Kadınların çoğunlukla çekici pozlar vermesinin nedeni toplumun ilgisini çekmek değil; toplumda yükselmek. Bunun ne kadar doğru olup olmadığı bambaşka bir tartışmanın konusu ancak ekonomik, sosyal ve toplumsal rekabetin üst seviyede olduğu yerlerde, kadınların bu tip çekici özçekimlerle kendilerine toplumda bir yer açmaya çalıştıkları fikrine varılıyor.

Son olarak Dr. Blake'in bu tespitini desteklediği farklı bir argümanına göz atalım:

"ABD'deki 1000'den fazla ekonomik bölgeyi inceledikten sonra şunu gördük: Güzellik salonlarında ve giysi dükkanlarında daha çok vakit geçirmek ile gelir eşitsizliği arasında doğrudan bir ilişki mevcut."