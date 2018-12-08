Kadınlar Neden Teknoloji Sektöründe Çalışmak İstemiyor?

Yapılan bir araştırma, kadınların teknoloji alanına daha az yöneldiğini ve sıklıkla işten ayrıldığını açığa çıkardı.

Günümüzün en popüler ve gelecek vadeden meslekleri yazılım, kodlama gibi alanların içinde bulunduğu bilgisayar bilimleri olarak gösteriliyor. Hızla gelişen teknolojinin ardında ise, dev teknoloji şirketleri ve alanında uzman olan binlerce parlak zihin yer alıyor.

Gerek filmlerde ve dizilerde, gerek gerçek hayatta olsun kodlama, yazılım ya da teknoloji tabanlı çalışmalardan söz edildiğinde insanların zihninde genellikle erkek profili canlanır. Bu durumdan pek de hoşnut olmayan dev şirketlerin özellikle son yıllarda, kadınların da bu alanlara yönelmeleri, bu alanlardaki yetenek ve bilgilerini geliştirmeleri için gayretli çalışmaları oluyor. Teknoloji şirketlerinde çalışan kadınların sayısı erkeklere kıyasla oldukça az olduğu gibi, bir de var olan çalışanların da sıklıkla işlerinden ayrılma problemi mevcut. Peki nedir bu duruma sebep olan etkenler, inceleyelim.

Uluslararası bir iş bulma şirketi olan Indeed, bu sorulara yanıt alabilmek adına, sektördeki 1000 kadınla bir anket oluşturdu. Katılımcılara görevlerine devam etmeleri için şirketlerde ne gibi değişikler olması gerektiği ve deneyimleri konusunda sorular yöneltildi. Araştırmalara göre kadınların, aynı pozisyondaki erkek meslektaşlarına göre daha sıklıkla işten ayrılmalarının başlıca nedeni, kariyerlerinin önündeki yükselme engeli. Ankete katılanların büyük bir kısmı, erkek çalışanlara alanda öncelik verildiğini ve terfi durumlarında aynı yetkinliklerde olsalar bile, erkek çalışanların tercih edildiğini ifade ettiler.

İkinci büyük neden ise kadınlara karşı uygulanan ücret politikası olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji şirketlerindeki kazançlar genele göre daha yüksek olmasına rağmen, aynı pozisyonlardaki kadınlar, erkek meslektaşlarına göre ciddi oranda düşük ücretler alıyorlar. Bu sektörde kadınların sayısının artması için bir yandan sürekli teşvik edici olanaklar yaratan firmalar, konu maaş ödemelerine geldiğinde aynı heveslilikte davranmıyorlar. Bunun yanı sıra, işe aldıkları kadın personeli, genelde Junior yani giriş seviyesi pozisyonunda tutuyorlar. Özellikle evli ve çocuklu olan çalışanların verdiği yanıtlarda, terfi zamanlarında, kadınların ailevi yaşantısının çok zaman alabileceği gerekçesiyle, terfi ettirilmediklerini söyledikleri gözleniyor.

Anketin sonunda kadınlara, işlerinde devam etmeleri ve teknoloji alanlarına daha çok yönelmeleri için nelerin değişmesi gerektiği sorusu yönlendirildi. Soru üzerine neredeyse tüm katılımcılar, ücret politikalarının adil ve şeffaf olması, çalışma ortamında ve iş tanımlarında cinsiyetçilikten uzak durulması gerektiğini belirttiler. Anketi gerçekleştiren Indeed şirketinin direktörü ise, kadınları bu alanlarda daha çok yer almaları, güçlü pozisyonlara gelerek, olması gereken adil koşulları oluşturmaları için teşvik etti.