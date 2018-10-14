Kadınların Düşünce Tarzlarını Anlatan Fotoğraflar

Erkekler ve kadınlar birbirlerinden pek çok yönde farklıdır. Siz de biliyorsunuz, benzer durumlara farklı şekilde tepkiler verir ve mantıksal düşünme noktalarında bazen birbirimizden ayrılırız.

Erkek ve kadınların farklı düşünce tarzlarında olduğundan bahsettik. Sizler için kadınların, erkeklerden farklı düşünce tarzlarına sahip olduğunu kanıtlayan mizah dolu fotoğrafları bir araya getirdik. Erkek arkadaşı gidecekleri yere sadece bir çanta getirebileceğini söylemiş "Karım arabayı garaja koydu ve tüm asma kilitleri kilitlediğini söyledi" "Kız arkadaşım her zaman aynı ayakkabıları aldığını söylememden şikayetçi" "Kız arkadaşımın aldığı yeni elbiseye bakınca gördüğüm şey bu" Bahar, yani selfie zamanı "Karımın hobisi yumurtalar için bir şeyler örmek.." "Karımdan yeni bir tasarım tavsiyesi" "Zorunluluk, icatların anasıdır" "Karım sünger için yeni bir yatak aldı" Spor salonu, spor için değil sosyalleşmek içindir "Tatlım, birkaç küçük sipariş verdim" "Onun ayakkabıları ve benim ayakkabım" "Eşim arabasını süslemeye karar verdi" Deneme kabinindeki erkekler adlı çalışma

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/20-photos-proving-that-female-logic-is-undeniable-625610/

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