Kadınların Trafik Kazasında Hayatını Kaybetme Oranı

ABD'de trafik kazalarıyla ilgili yapılan iki araştırma, kadınların trafikteyken erkeklerden daha fazla ölüm riski altında olduğunu ortaya koydu. Sonuçları irdeleyen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, kadın sürücülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Otomobil kullanmanın artık bir zorunluluk olduğu şu günlerde, trafikte yaşanan kazalarla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) ile ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) tarafından yapılan araştırmalar, kadınlar ile erkekler arasında dikkat çeken bir ayrımı ortaya koydu. Öyle ki trafik kazalarının yüzde 71'ine erkekler neden oluyor. Ancak kadınlar, erkeklere kıyasla yüzde 72 daha fazla yaralanıyor. Ölüm oranı ise kadınlarda yüzde 17 daha fazla. Peki neden?

ABD'de yapılan araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, kadınlardaki ölüm ve yaralanma oranının daha yüksek olmasının nedenlerine değindi. Bu konudaki en temel nedenin üreticiler olduğunu belirten İntepe, trafikte erkek egemenliğinin olduğunu ve otomotiv üreticilerinin de bunu göz önünde bulundurarak erkeklere göre otomobil üretimi yaptığını ifade etti.

"Arabaları test etmeden almayın"

Erkekler ile kadınlar arasındaki fizyolojik yapının otomobil satın alırken de karşımıza çıktığını söyleyen Mert İntepe'ye göre kadınların araba alırken bazı testleri mutlaka yapması gerekiyor. İntepe'nin bu noktadaki sözleri şöyle:

"Son kullanıcı olarak araba seçerken kadın sürücülerin kendi boy, kilo oranlarına göre alabileceği araçlar var. Hatta güvenlik ekipmanlarını test edebilecekleri arabalar var. Emniyet kemerini ayarlayabilecekleri araçlar bulunuyor. Araba segmentlerini doğru araştırmak lazım, danışmanlık hizmeti alın. Aracı denemeden almayın. Çünkü emniyet kemerini taktığınız zaman bazen boynunuzda kalıyor ve en basit kazada boynunuzu kesebiliyor. Bazen o araba size göre olmuyor, o zaman o arabayı almayacaksınız. Kadın ve erkek arasında boy ve kilo problemi olabiliyor. Bazı arabaların koltuğu yukarı, aşağı, öne, arkaya doğru ayarlanabiliyor. İncelenen trafik kazalarının yüzde 98’i kullanıcı hatası, yani insanların davranış hatası nedeniyle kazaya karışıyoruz. Fakat oturma pozisyonunuzu doğru ayarlamasanız, arabanız buna müsait değilse kazaya karıştığınız zaman ölmek çok kolay."

Trafik kazalarında olası yaralanma ve ölümleri engelleyen ekipmanların başında hava yastıkları geliyor. Ancak bu ekipmanlar doğru olmazsa, insanı kolaylıkla öldürebilir. Bununla ilgili olarak "Hava yastığının açıldığında litresel bir hacmi var bu arabanın büyüklüğüne göre değişir. Hava yastığı açıldığında boğaz, boyun bölgenize gelirse sizi öldürür, çünkü saniyenin 10’da birinde 300 kilometre hızla açılır. Nefes almanızı engelleyecek hasar bırakabilir. ‘Benim arabamda airbag var, kaza yapsam da bir şey olmaz’ diyenler trafikte ölüyor. Erkekler biraz daha uzun olduğu için kazalarda airbag açıldığında yüzüne geliyor ve yastık görevi görüyor." diyen Mert İntepe, neden aracın yapısıyla vücut yapısının uyumlu olması gerektiğini de açıklamış oldu.

Hava yastığı kadar önemli olan bir diğer ekipman, emniyet kemeri ile ilgili de konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İntepe, "Kemeri doğru kullanmıyorsa, hava yastıklarına olan uzaklığı doğru değilse, kafalık durması gereken yerde durmuyorsa, direksiyonla olan mesafesi, dizleri doğru açıda değilse en basit kazada yani 30 kilometreden itibaren karışacağınız her kazada evet ölebilirler." dedi. Bu açıklamasını detaylandıran yetkili isim, "Emniyet kemeri bedeninize temas etmeli, köprücük kemiğinizin son noktasına kadar değmeli. Kafanız ile kafalık arasındaki mesafe 3 parmaktan fazla olmamalı, kış geldi paltoyla araba kullanırken kemer bedeninize değmez. Kaza sırasında kemer sizi paltoyla sıkar ölümcül hasar alabilirsiniz. Topuklu ayakkabıyla aracı kullanmayın, ayakkabınız düz olsun ki frene bastığınız zaman gerçekten fren yapabilesiniz.” ifadelerini kullandı.