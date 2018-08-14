Twitch Yayıncısı Ninja: Kadınlarla Yayın Yapmam

Twitch'in en gözde ve en çok izlenen yayıncısı Ninja'nın açıklamaları, sosyal mecralarda linç edilmesine sebep oldu.

Dünyanın en popüler oyuncusu olan Ninja, bir kere daha dilinin kurbanı oldu. Twitch'in en çok izlenen ve en çok takipçisi bulunan yayıncısı Ninja, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, kadınlarla birlikte yayın yapmadığını ve hiçbir zaman yapmayacağını açıkladı.

Twitch'te ve sosyal medyada adeta linç edilen Ninja, konuyla ilgili bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı. Kadın Twitch yayıncılarıyla veya kadınlarla bir problemi olmadığını belirten Ninja, kadınlara yapılan tacize dikkat çekmek istediğini ve kadınları yayına almayarak bu tacizi, olabilecek en alt seviyede tutmaya çalıştığını belirtti.

Sözlerine bir yıllık evliliği olduğunu ve ailesinin hayatındaki en önemli şey olduğunu belirterek son veren Ninja, onları korumak için de elinden geleni yapacağını söyledi. İşin açıkçası sosyal medyada sarf edilen en ufak bir cümle dahi bu denli bilindik simalar için kabus olabiliyor. Her ne kadar Ninja'nın açıklamaları, kadın Twitch yayıncıları adeta çıldırtmış olsa da her şeyin çabuk tüketildiği sosyal medya bu söylemi de çabuk unutacaktır.