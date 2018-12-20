Kafa Topu 2’de Elmas Kazandıran VIVIDENT Kampanyası Başladı

Masomo’nun geliştirdiği Kafa Topu 2, çıkış yaptığı günden bu yana pek çok önemli güncellemeyle gelişmeye devam ediyor. Yakın dönemde Türkçe dil seçeneği için Ercan Taner'in spikerlik yetenekleriyle buluşan oyunda, Türkiye’deki oyuncular için oldukça avantajlı bir kampanya başladı.
Kampanya detaylarını aktarmadan önce, ülkemizde faaliyetine başlayan bu yıl pek çok ülkede kullanılmaya başlayan Qumpara uygulamasından bahsetmemiz gerekiyor. Zira Kafa Topu 2’de geçerli olacak 260 Elmas’ı hesabınıza eklemeden önce, Qumpara hesabına sahip olmalısınız.
Marketlerden tek seferde gerçekleştireceğiniz 12 TL ve üzeri Vivident sakız alışverişlerinizin fişini Qumpara uygulamasına tanıttıktan sonra, uygulama size Kafa Topu 2 için geçerli olan hediye kodunu veriyor. Bu kodu Kafa Topu 2’deki hediye kısmına girerek değerlendirmeniz gerekiyor. İşlemleri tamamladıktan sonra bir defaya mahsus, 260 Elmas ödülünü kazanmış oluyorsunuz. 19 Aralık 2018’de başlayan kampanyanın son katılım tarihi 31 Aralık 2018.
- Not: Qumpara uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilir, uygulama içerisinde telefon numaranızı doğrulayarak, Google ya da Facebook profillerinizle hesap oluşturabilirsiniz.
Ayrıca Kafa Topu 2'yi hala oynamayanlar için aşağıdaki bağlantıları da verelim:
Eğer Kafa Topu 2 ve Qumpara cihazınıza yüklenmiş durumdaysa, 260 Elmas hediyenize nasıl kavuşacağınızı adım adım anlatalım:
- Yerel ya da ulusal marketlerden tek seferde yapacağınız minimum 12 TL’lik Vivident alışverişi içeren kasa fişinizi, Qumpara uygulamasına okutuyoruz.
- Fişinizin üzerinde Vivdent yazması gerekiyor, alışveriş tarihinin üzerinden 5 gün geçen fişler geçersiz sayılıyorlar.
- Ardından uygulama içerisindeki “Vivident’ten Kafana Göre Kampanya” kapsamında, Kafa Topu 2 için geçerli olan 34,99 TL değerindeki 260 Elmas hediye kodunuzu alıyorsunuz.
- Kafa Topu 2’ye giriş yapıp, size özel ve yalnızca bir sefere mahsus kullanabileceğiniz kodu oyun içindeki “Promosyon” bölümüne giriyorsunuz. Kampanya kodunu gireceğiniz “Promosyon” bölümünü Kafa Topu 2’nin ayarlar sekmesinden aşağıdaki basit sırayı takip ederek bulabilirsiniz:
Tüm işlemleri tamamladıktan sonra Kafa Topu 2’de 260 Elmas hediyenizi aldığınızı göreceksiniz.İşlemleri yapmadan önce aşağıda yer alan kampanyaya katılım şartlarına göz atmayı unutmayın.
Şimdiden tüm oyunculara ilgileri için teşekkür eder, eğlenceli dakikalar dileriz.
Vivident’ten Kafana Göre Kampanya katılım şartlarıı:
- 19 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tüm marketlerden tek fiş üzerinde 12 TL’lik VİVİDENT ürünü alışverişi yaparak, kasa fişinin fotoğrafını Qumpara uygulamasına çekip gönderdiğinizde “KAFA TOPU 2” oyunu için geçerli “260 elmas” kazanacaksınız.
- Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve bu kampanyaya katılan herkes koşulları eksiksiz Kabul etmiş sayılır:
- Kampanyaya katılmak için, yukarıda belirtilen tarihler arasında tüm marketlerden tek fiş üzerinde, 12 TL’lik Vivident ürünü alışverişi yapmış olmanız gerekmektedir.
- Kampanya süresi boyunca bir kişi 1 defa “ 260 ELMAS” kazanabilir.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır. Belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.
- Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fişleri geçersiz sayılır.
- Gönderilen fişler 48 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kazanmış hediye kodu Qumpara uygulaması içerisinden bildirilir.
- Tüketicilerin, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde alışveriş fişini yükleyerek başvuruda bulunmaması halinde kampanyaya katılım haklarını kaybedecektir.
- Kampanya dahilinde kazanılan “260 ELMAS” bilgisi uygulama içerisindeki “Qumparam” alanına eklenir.
- Bir Qumpara hesabı, sadece tek bir defaya mahsus "Kafa Topu 2 Elmas şifresi" kullanabilir.
- Promosyon kodu, sadece Türkiye sınırları içerisinde açılan (Türkiye serverına bağlı hesaplar) Kafa Topu 2 hesapları için geçerlidir.
- Promosyon kodu sadece Kafa Topu 2 oyunu için geçerlidir.Online Kafa Topu oyunu için geçerli değildir.
- Hediye 260 ELMAS, saat sınırlaması olmaksızın 30 gün geçerlidir.
- Hediye kupon para ile satılamaz.