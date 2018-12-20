Kafa Topu 2’de Elmas Kazandıran VIVIDENT Kampanyası Başladı

Masomo, Vivident ve Qumpara ortaklığıyla Kafa Topu 2 oyuncularına tam 34.99 TL değerinde olan 260 Elmas hediyesi kazandıran kampanya başladı. Elmasları hesabınıza aktarmak için neler yapacağınızı ve kampanya detaylarını aktarıyoruz.

Masomo’nun geliştirdiği Kafa Topu 2, çıkış yaptığı günden bu yana pek çok önemli güncellemeyle gelişmeye devam ediyor. Yakın dönemde Türkçe dil seçeneği için Ercan Taner'in spikerlik yetenekleriyle buluşan oyunda, Türkiye’deki oyuncular için oldukça avantajlı bir kampanya başladı.

Kampanya detaylarını aktarmadan önce, ülkemizde faaliyetine başlayan bu yıl pek çok ülkede kullanılmaya başlayan Qumpara uygulamasından bahsetmemiz gerekiyor. Zira Kafa Topu 2’de geçerli olacak 260 Elmas’ı hesabınıza eklemeden önce, Qumpara hesabına sahip olmalısınız.

Marketlerden tek seferde gerçekleştireceğiniz 12 TL ve üzeri Vivident sakız alışverişlerinizin fişini Qumpara uygulamasına tanıttıktan sonra, uygulama size Kafa Topu 2 için geçerli olan hediye kodunu veriyor. Bu kodu Kafa Topu 2’deki hediye kısmına girerek değerlendirmeniz gerekiyor. İşlemleri tamamladıktan sonra bir defaya mahsus, 260 Elmas ödülünü kazanmış oluyorsunuz. 19 Aralık 2018’de başlayan kampanyanın son katılım tarihi 31 Aralık 2018.

Not: Qumpara uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilir, uygulama içerisinde telefon numaranızı doğrulayarak, Google ya da Facebook profillerinizle hesap oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Kafa Topu 2'yi hala oynamayanlar için aşağıdaki bağlantıları da verelim:

Eğer Kafa Topu 2 ve Qumpara cihazınıza yüklenmiş durumdaysa, 260 Elmas hediyenize nasıl kavuşacağınızı adım adım anlatalım:

Yerel ya da ulusal marketlerden tek seferde yapacağınız minimum 12 TL’lik Vivident alışverişi içeren kasa fişinizi, Qumpara uygulamasına okutuyoruz.

Fişinizin üzerinde Vivdent yazması gerekiyor, alışveriş tarihinin üzerinden 5 gün geçen fişler geçersiz sayılıyorlar.

Ardından uygulama içerisindeki “Vivident’ten Kafana Göre Kampanya” kapsamında, Kafa Topu 2 için geçerli olan 34,99 TL değerindeki 260 Elmas hediye kodunuzu alıyorsunuz.

Kafa Topu 2’ye giriş yapıp, size özel ve yalnızca bir sefere mahsus kullanabileceğiniz kodu oyun içindeki “Promosyon” bölümüne giriyorsunuz. Kampanya kodunu gireceğiniz “Promosyon” bölümünü Kafa Topu 2’nin ayarlar sekmesinden aşağıdaki basit sırayı takip ederek bulabilirsiniz:

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra Kafa Topu 2’de 260 Elmas hediyenizi aldığınızı göreceksiniz.İşlemleri yapmadan önce aşağıda yer alan kampanyaya katılım şartlarına göz atmayı unutmayın.

Şimdiden tüm oyunculara ilgileri için teşekkür eder, eğlenceli dakikalar dileriz.

Vivident’ten Kafana Göre Kampanya katılım şartlarıı: