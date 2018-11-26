Kafa Topu 2, Google Play'de Liderlik İçin Yarışıyor

Google, Play Store’da düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık halk oylamasının 2018 ayağını geçtiğimiz haftalarda başlatmıştı. Masomo bünyesinde geliştirilen ve neredeyse tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Kafa Topu 2 de listede yer alıyor. Son saatlerine girdiğimiz oylama sürecinde Kafa Topu 2, oylarınızla zirve için yarışıyor.

Google Play Halk Oylaması’nın 2018 ayağında, bu yıl yakaladığı çıkışla büyük başarılara koşan Kafa Topu 2’ye de yer verildi. Kullanıcılar tarafından yılın en iyi oyunu olarak seçilmek üzere yarışan yapım, kısa bir süre önce Türkçe spiker olarak Ercan Taner’i, İngilizce versiyonu için de efsanevi FIFA spikeri John Motson’u renklerine bağlamıştı.

Google’ın halk oylamalarında resmi sonuçlar açıklanmadan oy oranları belli olmuyor. Oylama, 27 Kasım 2018 gece saat 04:00 sularında tamamlanmış olacak. O vakte dek, Google Play Store üzerinden En İyi Oyun kategorisinde Kafa Topu 2’ye oy verilebilecek.

Google, kullanıcı tabanlı anketlere çok büyük önem veriyor. En nihayetinde kullanıcıların tercihleri, sadece genel olarak sevilen oyun ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıyor. Aynı zamanda oylamalarda listeye giren ya da seçilen yapımlar, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir kapı aralamış oluyorlar.

Webtekno okuyucusu ve takipçilerinin, Kafa Topu 2 ile ne kadar içli dışlı olduklarını biliyoruz. Bu nedenle Kafa Topu 2’ye oyunuzu vermek için sizi burada yer alan resmi oylama sayfasına davet ediyoruz.

Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşıyor olacağız. Desteğiniz için her zaman olduğu gibi, yeniden teşekkür ederiz. Eğer hala Kafa Topu 2’yi indirmediyseniz, iOS ve Android için aşağıdaki bağlantılardan oyuna ulaşabilirsiniz: