Bu Kılıf, iPad Mini 5 mi Yoksa iPad Mini 4 Prototipi mi?

SlashLeaks, iPad Mini 5'e ait olduğunu iddia ettiği bir kılıfı Twitter üzerinden paylaştı. OnLeaks ise kılıfın 2016 yılından kalma iPad Mini prototipine ait olduğunu iddia etti. Kimin haklı olduğu ise kesin olarak bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu iPad Mini ile ilgili olarak önemli bir haber paylaşan China Times, Apple’ın uygun fiyatlı tablet modeline yeniden odaklandığını ve 2019 yılının ilk yarısında yeni iPad Mini’lerin satışa sunulacağını iddia etmişti. Bu haber, uzun bir süredir yeni iPad Mini’nin piyasaya sürülmesini bekleyenleri fazlasıyla mutlu ederken, yeni ortaya çıkan bir sızıntı görsel, Apple hayranlarını heyecanlandırdı.

Sızıntı görsele göre yeni iPad Mini, bir önceki nesil iPad Mini ile benzer tasarıma sahip olacak. 3.5mm kulaklık girişi varlığını korurken stereo hoparlörler çok daha dinamik bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca cihazın arkasında bulunan kamera da geliştirilecek. Elbette ki bu özelliklerin tümü, görselde yer alan iPad Mini kılıfının gerçekten yeni iPad Mini’ye ait olması durumunda geçerli olacak.

Zira görselin paylaşıldığı tweete alıntılayan OnLeaks’e göre Apple, yeni iPad Mini’yi benzer bir tasarımla satışa sunacak olsa dahi görselde görüntülenen kılıf, yeni iPad Mini’ye değil, 2016 yılında tanıtılan iPad Mini’nin prototipine ait bir kılıfın görseli. Ne fotoğrafı paylaşan SlashLeaks ne de gerçekliğini reddeden OnLeaks, fotoğrafın yeni iPad Mini’ye ait olduğunu ya da olmadığını kesin olarak onaylamadı. Bu nedenle karşımızda sadece ihtimaller bulunuyor.