Kafatası ile Beyin Arasında Gizli Tüneller Bulundu

Kafatasınızda minik tüneller olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorduysanız sorun etmeyin, çünkü şimdiye kadar bilim insanları da bilmiyordu.

Beyin, teknoloji ve bilimdeki onca ilerleyemeye rağmen gizemli oluşunu hala sürdüren bir organdır. Son zamanlarda beyinle alakalı yapılan araştırmalar gösterdi ki fare ve insanların beyin ve kafatası arasında bir tünel bulunuyor.

Bilim insanları; önceki yaptığı araştırmalarda inme, herhangi bir yaralanma ve beyinde gerçekleşen herhangi bir problem sonucunda bağışıklık sistemini koruyan hücrelerin beyindeki diğer bölgelere iletildiğini düşünmüştü. Ancak son çalışmalar gösteriyor ki beyin ve kafatası arasında bir kısayol bulunuyor.

Araştırmacıların açıklamalarına göre bağışıklık sisteminde gerçekleşen herhangi bir sıkıntıda vücutta ilk tepki veren bölge beyinde bulunan nötrofiller. Bu araştırma, ilerleyen dönemlerde beyinde bulunan hücrelerin tedavi edilmesine yardımcı olabilir.