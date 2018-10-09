Çin'de Bir Kadının iPhone'u Kendi Kendine Otel Bileti Aldı

Yapay zekaların dünyayı ele geçireceği teorisi bu kez hiç olmadık bir şekle büründü: Çin’de bir kadının Apple iPhone şarj aleti, akıllı telefonu ele geçirerek kadının parasını harcadı.

Günümüzün en güvenli elektronik cihazlarından biri olarak bilinen Apple iPhone, oldukça enteresan bir olaya ev sahipliği yaptı. Çin’de bir kadının iPhone’u, şarja takıldıktan sonra kendi başına hareket etmeye başladı. Bununla da kalmayan telefon, kadın için bir de otel odası kiraladı.

Çinli Yang’ın belirttiğine göre telefon şarja takıldığı andan itibaren WeChat isimli uygulamayı açıp geri kapadı. Daha sonra Ctrit isimli çevrimiçi seyahat uygulamasını açarak 10.880 yuan (yaklaşık 10.000 TL) tutarında bir otel odası kiraladı. Daha sonrasında uygulamayı kapattı, 4G’den 2G’ye geçiş yaptı ve turunu böylece sonlandırdı.

Yaşanan bu garip olayın sebebi şu an için bilinmiyor. Ancak iki ihtimal var: Birincisi kullanılan şarj aletinin ‘yan sanayi’ olmasının böyle bir soruna sebep olabileceği. Bu ihtimal düşük, nitekim daha bugüne değin hiç bu tip şarj cihazıyla kullanılabilen bir casus yazılıma rastlanmadı. Bir diğer ihtimal ise 2014’ten beri iPhone’larda yaşanan hayalet dokunuş (ghost touch) isimli, telefonun dokunuluyormuş gibi kendi kendine geri bildirim vermesi. Bu şekilde kadının telefonundaki tesadüfi dokunuşlar otel bileti alınmasına sebebiyet vermiş olabilir.