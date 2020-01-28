Kağıt Gibi Rulo Yapılabilen Ekranlar Geliştirildi

Avustralya’dan bilim insanları, mevcut akıllı telefonların ekranlarından çok daha ince bir ekran teknolojisi geliştirmeyi başardılar. İnanılmaz inceliği ve esnekliği sayesinde bu yeni teknoloji, tıpkı gazeteler gibi rulolar halinde katlanabilir.

Avustralya’da bulunan RMIT Üniversitesi’nden bilim insanları, mobil ekranlarda kullanılan indiyum kalay oksit üzerinde çalışırken, ekran teknolojisinde kullanılabilecek yeni bir malzeme ürettiler. Oldukça iletken olan malzeme, çalışmanın başlangıcında oldukça kırılgandı. Araştırmacılar, malzemenin kırılganlığının kalınlıktan kaynaklandığını anlayarak malzemeyi daha da incelttiler ve daha esnek hale getirdiler.

Yeni ekran malzemesini geliştiren ekibin baş araştırmacısı Dr.Torben Daeneke, “Eski bir malzemeyi aldık ve onu son derece ince ve esnek yeni bir versiyon oluşturmak için dönüştürdük” diyor. Daeneke, yeni malzemenin, şimdi kullanılan dokunmatik ekran teknolojisinden daha ucuz ve verimli şekilde üretilebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, yeni ekran teknolojisi elde etmek için sıvı metal baskı süreci adını verdikleri bir yöntem geliştirdiler. Sıvı metal baskı sürecinde 200 santigrat dereceye kadar ısıtılmış indiyum kalay alaşımı nano ince tabakalar oluşturmak için kullanılıyor. Ancak benzersiz inceliği sağlayan, maddenin farklı bir kristal yapısına sahip olması.

Tam esneklik, yeni malzemenin ana özelliği olmakla beraber, sıradan iletken camda yüzde 5 ile 10 arasında ışık emilimi, yeni maddede yüzde 0.7 düzeylerine kadar iniyor. Daha az ışık emilimi, malzemenin kullanıldığı ekranlarda daha az enerji harcanmasına neden oluyor. Malzemenin sunacağı enerji tasarrufu ile ilgili konuşan Daeneke, yeni malzemenin kullanılacağı cihazlarda yüzde 10 pil ömründen tasarruf sağlayacağını söylüyor.

Yeni malzemeyi geliştiren araştırma ekibi, malzeme ile çalışan bir de dokunmatik ekran oluşturdu. Ekip tarafından geliştirilen malzeme, sadece akıllı telefon ekranları geliştirilmek için kullanılmayabilir. Tabletler, televizyon ekranları, gelişmiş dokunmatik ekranlarda da yeni malzeme kullanılabilir.

RMIT Üniversitesi’nden araştırmacı ekibinin lideri Dr. Torben Daeneke, “Tamamen esnek, iletken ve şeffaf malzeme, yeni sıvı metal yöntemimiz dışında üretilemez” dedi. Araştırmacılar, şimdi geliştirdikleri malzemenin üretilmesi için endüstri ortakları arıyorlar.