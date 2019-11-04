Kahve Dünyası’ndan Sıra Beklemeyi Bitiren Hizmet

Türkiye’nin en popüler kahve firmalarından bir tanesi olan Kahve Dünyası, mobil uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Şimdi ise bu uygulamaya Hazır Al isimli yeni bir özellik ekleyen Kahve Dünyası, müşterilerinin mağazalarında beklemesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızdaki pek çok şey kolaylaştı. Artık akıllı telefonlar aracılığıyla bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor, alışveriş yapabiliyor ve hatta sesimizi tüm dünyaya duyurabiliyoruz. Akıllı telefon sektörünün bu kadar gelişmesi, “dijitalleşme” adı verilen yeni bir oluşumu daha başlattı. Bu bağlamda günümüz şirketlerinin neredeyse tümü, müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek için dijitalleşme süreci içine girmiş durumdalar.

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten markalardan bir tanesi de “Kahve Dünyası”. Türkiye’nin pek çok şehrinde aktif olarak hizmetlerini sürdüren Kahve Dünyası, bir süredir akıllı telefon uygulamasıyla da müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor. Marka şu sıralar uygulamasına yeni bir özellik eklemiş durumda ve bu özellik, Türkiye’nin kahve alışkanlıklarını değiştirecekmiş gibi görünüyor.

Kahve Dünyası’nın hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabilen uygulamasındaki yeni özelliğin ismi “Hazır Al”. Bu özellik, Kahve Dünyası noktalarında beklemek için zamanı olmayan tüketicilere odaklanıyor. Hazır Al özelliği sayesinde kullanıcılar, sıra beklemek durumunda kalmıyorlar ve bu da onlara zaman kazandırıyor. Dilerseniz şimdi, bu özelliğin detaylarına daha yakından bakalım.

Hazır Al özelliğini kullanabilmek için Kahve Dünyası’nın mobil uygulamasını indirmiş ve oluşturduğunuz hesaba giriş yapmış olmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra uygulamanın Hazır Al bölümüne giriyorsunuz ve ilk olarak hangi mağazaya uğrayacağınızı belirtiyorsunuz. Ardından da Kahve Dünyası’nın beğendiğiniz lezzetlerinden bir tanesi için sipariş oluşturuyorsunuz ve bir teslimat süresi belirliyorsunuz.

Teslimat süresini kendiniz için belirledikten sonra da kredi kartınız veya Kahve Dünyası’nın para birimi olan “çekirdek” aracılığıyla ödemenizi tamamlıyorsunuz. Belirlediğiniz saatte belirlediğiniz Kahve Dünyası mağazasında olmanız durumunda, kasa görevlisine sipariş kodunuzu belirtmeniz yetiyor. Siparişiniz anında teslim ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, tüketicilerin artık kendilerine yönelik çözümler beklediklerini ve Kahve Dünyası’nın da bu durumun farkında olduğunu ifade etti. Altınkılıç, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için geçtiğimiz yıl mobil uygulamalarını yayınladıklarını ve uygulamanın geliştirilme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Mobil uygulamalarına ekledikleri son özelliğin Hazır Al olduğunu ifade eden Kaan Altınkılıç, bu özelliğin tüketicilerin işlerini daha da kolaylaştıracağını ve müşterilerinin bu özellik sayesinde artık daha az bekleyeceklerini belirtti. Şu an için Hazır Al özelliğinin sadece belirli Kahve Dünyası mağazalarında geçerli olduğunu ifade eden Altınkılıç, özelliği kısa bir süre içerisinde tüm mağazalarına yaymayı planladıklarını söyledi.

Kahve Dünyası'nın mobil uygulamasını indirmek ve sunduğu imkanlardan faydalanmak isterseniz hemen aşağıda bulunan bölümü kullanabilir, kendi cihazınız için uygun olan uygulama sürümünü indirebilirsiniz.