Kahve Otomatı Gibi Kızarmış Tavuk Veren Japon Robotu

Bir Japon alışveriş zinciri, kahve otomatı gibi kızarmış tavuk veren bir otomat geliştirdi. Ancak otomat şu an için sadece, harici bir kasaya ödeme yaptığında tavuk veriyor.

Japonya merkezli bir alışveriş zinciri olan Lawson, "Kara-age Kun" adını verdiği tavuk nuggetları ile Asya’da ciddi bir ün salmış durumda. Eskiden personelin el emeği ile hazırlayıp pişirdiği Kara-age Kun tavuk nuggetları, artık bir otomat tarafından hazırlanıyor.

Japonya’nın başkenti olan Tokyo’da bir deneme ürünü olarak hizmet vermeye başlayan Kara-age Kun Robo, tıpkı bir kahve makinesi gibi çalışıyor. Kara-age Kun almak isteyenler karton kabı makinenin içine yerleştiriyorlar. Kara-age Kun Robo, bir dakika içinde taze Kara-age Kun’ları alıcıya verebiliyor.

Robot; sade, baharatlı ve peynirli olmak üzere üç farklı Kara-age Kun çeşidini hazırlayabiliyor. Şu an için Kara-age Kun Robo doğrudan bir satış otomatı olarak hizmet vermiyor. Alıcıların karton kabı yerleştirmesi ve barkod taratarak ücreti kasaya ödemeleri gerekiyor.

Bakalım Japon dostlarımızdan, başka hangi çılgın inovasyonlar göreceğiz.