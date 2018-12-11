Kahve Otomatı Gibi Kızarmış Tavuk Veren Japon Robotu

Japonya merkezli bir alışveriş zinciri olan Lawson, "Kara-age Kun" adını verdiği tavuk nuggetları ile Asya’da ciddi bir ün salmış durumda. Eskiden personelin el emeği ile hazırlayıp pişirdiği Kara-age Kun tavuk nuggetları, artık bir otomat tarafından hazırlanıyor.
Japonya’nın başkenti olan Tokyo’da bir deneme ürünü olarak hizmet vermeye başlayan Kara-age Kun Robo, tıpkı bir kahve makinesi gibi çalışıyor. Kara-age Kun almak isteyenler karton kabı makinenin içine yerleştiriyorlar. Kara-age Kun Robo, bir dakika içinde taze Kara-age Kun’ları alıcıya verebiliyor.
Robot; sade, baharatlı ve peynirli olmak üzere üç farklı Kara-age Kun çeşidini hazırlayabiliyor. Şu an için Kara-age Kun Robo doğrudan bir satış otomatı olarak hizmet vermiyor. Alıcıların karton kabı yerleştirmesi ve barkod taratarak ücreti kasaya ödemeleri gerekiyor.
Bakalım Japon dostlarımızdan, başka hangi çılgın inovasyonlar göreceğiz.