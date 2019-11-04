Kakao, ilk 5G Akıllı Telefonunu Piyasaya Sürdü

Güney Koreli sohbet devi Kakao, sürpriz bir hamleyle ilk 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Yeni telefon, Kakao'nun 5G hizmet ortağı Stage Five ve yerel akıllı cihaz üreticisi Infomark tarafından ortak geliştirildi.

Samsung, nisan ayında Galaxy S10 ile ilk 5G akıllı telefonu piyasaya sürdü ve LG, kısa bir süre sonra V50 ThinQ 5G modelini tanıttı. Ancak sohbet uygulamalarıyla tanınan Güney Koreli Kakao da sürpriz bir hamle gerçekleştirdi ve ilk 5G akıllı telefonunu duyurdu. Yeni telefon Kakao'nun 5G hizmet ortağı Stage Five ve yerel akıllı cihaz üreticisi Infomark tarafından ortak geliştirildi.

Stage 5G adı verilen akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. Arka tarafında 3 kamera yer alan telefon, 6.47 inçlik FHD+ ekran, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı gibi öne çıkan özellikler sunuyor.

Güvenlik için yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri sunan telefon, kablosuz şarj özelliğine de sahip. Stage Five'a göre 5G özellikli cihaz, diğer üreticilerin amiral gemisi telefonlarıyla aynı seviyede ve 814.000 won (yaklaşık 700 dolar) fiyat etiketiyle rakip 5G modellerine kıyasla daha ucuz.

5G özellikli akıllı telefon elbette öncelikli olarak Kakao hizmetlerini kullanmak için özel olarak tasarlandı. Yani sohbet devinin Kakao Pay, Kakao T, Kakao Navi ve Kakao Page uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca kilit ekranında bu servisler için kısayollar da yer alıyor.

Şu anda Güney Kore'de halihazırda hizmet veren 5G şebekelerinin tümü hem LTE hem de 5G ağlarını kullanıyor. Ancak önümüzdeki ay yalnızca 5G ağlarını kullanan bağımsız ağlar tüm ülkede kullanıcılara hizmet verecek.