İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından dünyaya tanıtılan AK-47'nin tasarımcısı Kalaşnikof şirketi, farklı semalara doğru gitmeye çalışıyor.

Haberin detaylarına geçmeden önce, AK-47 nasıl bu kadar meşhur oldu biraz ona değinelim: Öncelikle silahın isminin hiçbir gizemi yoktur. İsmini sadece 1947 yılında geliştirilmiş olmasından alır. En önemli özelliği suyun, çamurun, kumun altında ne kadar kalırsa kalsın çalışmaya devam etmesi ve tutukluk yapma ihtimalinin neredeyse sıfıra yakın olmasıdır.

Bunları anlatmamızın yegane sebebi şu: Sadece silah sektöründe olduğu sanılan Kalaşnikof, yıllardır robot, araç ve benzeri birçok alanda gelişmek için milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor. Bu yatırırımlardan sonuncusu da Tesla'ya rakip olması planlanan bir elektrikli araç.

Kalaşnikof cephesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık."

Toplamda tek şarjla 350 kilometre seyir mesafesi katedebilecek olan bu yeni aracın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. Ancak önümüzdeki dönemde pazarda ciddi bir pay sahibi olmak istedikleri şimdiden belli.